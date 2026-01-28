Αθηνά Ωνάση: Η σπάνια δημόσια εμφάνισή της στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι
Αθηνά Ωνάση: Η σπάνια δημόσια εμφάνισή της στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι
Η 40χρονη κληρονόμος παρευρέθηκε στο σόου του Γάλλου σχεδιαστή, Στεφάν Ρολάν
Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Αθηνά Ωνάση, παρευρισκόμενη στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.
Η 40χρονη «χρυσή κληρονόμος», που επιλέγει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έδωσε την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου το παρών το σόου του Γάλλου σχεδιαστή, Στεφάν Ρολάν. Η επίδειξη φιλοξενήθηκε στον ιστορικό χώρο του Cirque d’Hiver Bouglione.
Η Αθηνά Ωνάση πόζαρε στο κόκκινο χαλί με σκούρο καστανό χρώμα στα μαλλιά της, τα οποία είχαν έντονο όγκο στην κορυφή. Για την περίσταση επέλεξε ένα μαύρο μίντι φόρεμα με ενσωματωμένη κάπα και γόβες στο ίδιο χρώμα.
Δείτε φωτογραφίες
Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα διατέθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Fondation des Hôpitaux, με στόχο τη στήριξη εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο σόου παρευρέθηκε και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας και πρόεδρος του Ιδρύματος, Μπριζίτ Μακρόν.
Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος, μοντέλο με διεθνή καριέρα, φωτογραφήθηκε με την Αθηνά Ωνάση μετά την επίδειξη. Σε ανάρτηση που έγινε στα social media και αναδημοσίευσε ο ίδιος, εμφανίζονται χαμογελαστοί.
Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση ήταν τον Ιούλιο. Η 40χρονη εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση, που φέρεται να μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε μια μικρή πόλη στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, παρευρέθηκε στο φημισμένο Bal d'Été, που επιμελήθηκε η Σοφία Κόπολα, στο Παρίσι, την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου.
Η συμμετοχή της σε αυτή τη χορευτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μόλις τέσσερις μήνες μετά την επανεμφάνισή της στο προσκήνιο, ύστερα από τρία χρόνια απουσίας, όταν είχε πάρει μέρος σε φιλανθρωπική εκδήλωση τέχνης που διοργάνωσαν οι Φίλοι του Κέντρου Πομπιντού στη Γαλλία.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
Η 40χρονη «χρυσή κληρονόμος», που επιλέγει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έδωσε την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου το παρών το σόου του Γάλλου σχεδιαστή, Στεφάν Ρολάν. Η επίδειξη φιλοξενήθηκε στον ιστορικό χώρο του Cirque d’Hiver Bouglione.
Η Αθηνά Ωνάση πόζαρε στο κόκκινο χαλί με σκούρο καστανό χρώμα στα μαλλιά της, τα οποία είχαν έντονο όγκο στην κορυφή. Για την περίσταση επέλεξε ένα μαύρο μίντι φόρεμα με ενσωματωμένη κάπα και γόβες στο ίδιο χρώμα.
Δείτε φωτογραφίες
Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα διατέθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Fondation des Hôpitaux, με στόχο τη στήριξη εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο σόου παρευρέθηκε και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας και πρόεδρος του Ιδρύματος, Μπριζίτ Μακρόν.
Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος, μοντέλο με διεθνή καριέρα, φωτογραφήθηκε με την Αθηνά Ωνάση μετά την επίδειξη. Σε ανάρτηση που έγινε στα social media και αναδημοσίευσε ο ίδιος, εμφανίζονται χαμογελαστοί.
Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση ήταν τον Ιούλιο. Η 40χρονη εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση, που φέρεται να μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε μια μικρή πόλη στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, παρευρέθηκε στο φημισμένο Bal d'Été, που επιμελήθηκε η Σοφία Κόπολα, στο Παρίσι, την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου.
Η συμμετοχή της σε αυτή τη χορευτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μόλις τέσσερις μήνες μετά την επανεμφάνισή της στο προσκήνιο, ύστερα από τρία χρόνια απουσίας, όταν είχε πάρει μέρος σε φιλανθρωπική εκδήλωση τέχνης που διοργάνωσαν οι Φίλοι του Κέντρου Πομπιντού στη Γαλλία.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα