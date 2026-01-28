Αθηνά Ωνάση: Η σπάνια δημόσια εμφάνισή της στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι

στο Παρίσι.

Στεφάν Ρολάν

είχαν έντονο όγκο στην κορυφή.

Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα διατέθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Fondation des Hôpitaux, με στόχο τη στήριξη εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο σόου παρευρέθηκε και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας και πρόεδρος του Ιδρύματος, Μπριζίτ Μακρόν.



Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος, μοντέλο με διεθνή καριέρα, φωτογραφήθηκε με την Αθηνά Ωνάση μετά την επίδειξη. Σε ανάρτηση που έγινε στα social media και αναδημοσίευσε ο ίδιος, εμφανίζονται χαμογελαστοί.





Κλείσιμο

Η Αθηνά Ωνάση (δεξιά) έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο λαμπερό χορό Bal d’Été που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι