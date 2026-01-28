Γιώργος Κωνσταντίνου: Αν δεν δούλευα, πιθανόν να είχα πεθάνει πριν από 15 - 20 χρόνια

Μέχρι να βγω στη σκηνή λέω «πώς θα βγάλουμε τώρα την παράσταση;» και μετά έχουν χαθεί τα πάντα, ανέφερε ο ηθοποιός