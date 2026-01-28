Γιώργος Κωνσταντίνου: Αν δεν δούλευα, πιθανόν να είχα πεθάνει πριν από 15 - 20 χρόνια
Γιώργος Κωνσταντίνου: Αν δεν δούλευα, πιθανόν να είχα πεθάνει πριν από 15 - 20 χρόνια
Μέχρι να βγω στη σκηνή λέω «πώς θα βγάλουμε τώρα την παράσταση;» και μετά έχουν χαθεί τα πάντα, ανέφερε ο ηθοποιός
Στην καθοριστική σημασία που έχει η δουλειά για την ίδια του τη ζωή αναφέρθηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, δηλώνοντας πως αν δεν εργαζόταν, πιθανόν να είχε πεθάνει πριν από 15 με 20 χρόνια.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στο «The 2Night Show», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την επιθυμία του να παίζει στο θέατρο στα 91 του χρόνια, ενώ σχολίασε και την απώλεια μεγάλων πρωταγωνιστών.
Πιο αναλυτικά, ο Γιώργος Κωνσταντίνου τόνισε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για εκείνον η εργασία του: «Αν δεν δούλευα, πιθανόν να είχα πεθάνει πριν καμιά 15αριά, 20 χρόνια. Το πιστεύω απόλυτα. Το στενάχωρο είναι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι έφυγαν πολύ νωρίς. Μεγάλοι πρωταγωνιστές. Δεν καταλαβαίνω πώς έγινε. Πολλές φορές προσπαθώ να βγάλω μια εξήγηση».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, εξήγησε πώς νιώθει πριν ανέβει στη σκηνή στην ηλικία των 91 που είναι σήμερα, ενώ πρόσθεσε ότι μόλις πατήσει στο θεατρικό σανίδι τα συναισθήματά του είναι τελείως διαφορετικά: «Στα 91 λες πια ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω. Το περίεργο είναι για τον κόσμο που λέει, “καλά, είσαι 91 χρονών και παίζεις έτσι πάνω στη σκηνή;”. Πολλές φορές, σαν άνθρωποι, έχουμε κάποια στενοχώρια, κάποια προβλήματα. Ακόμα και υγείας. Είναι περίεργο το ότι πας στο θέατρο και βγαίνεις στη σκηνή και εξαφανίζονται όλα. Φεύγουν όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Με αυτό, ακόμα και εγώ ο ίδιος μένω κατάπληκτος. Μέχρι να βγω στη σκηνή λέω “πώς θα βγάλουμε τώρα την παράσταση;”, μόλις βγω έχουν χαθεί τα πάντα. Μόλις δεις τον κόσμο, αυτό σε φτιάχνει».
