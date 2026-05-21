Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία μετά την απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας που έκρινε άκυρο το συνέδριο του CHP
Για πλήγμα στη Δημοκρατία έκανε λόγο ο Εκρέμ Ιμάμογλου, την ώρα που οπαδοί του κόμματος έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία και επικρατεί μεγάλη ένταση
Ο υποψήφιος του CHP για την προεδρία της Τουρκίας και έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, σχολίασε την απόφαση περί απόλυτης ακυρότητας, καταγγέλλοντας πολιτική παρέμβαση μέσω της Δικαιοσύνης και κάνοντας λόγο για επίθεση κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Ιμάμογλου: Δεν είναι πλήγμα μόνο στο CHP, αλλά στη δημοκρατία
«Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε όλοι μαζί αγώνα απέναντι στα πολιτικά πραξικοπήματα που πραγματώνει η νοοτροπία Ερντογάν μέσω της Δικαιοσύνης. Η απόφαση είναι άκυρη και ανυπόστατη. Δεν πρόκειται μόνο για ένα πραξικόπημα κατά του CHP· είναι ένα πραξικόπημα κατά της Τουρκίας και της Δημοκρατίας. Είναι κατάργηση της συνταγματικής τάξης. Το ζήτημα είναι σοβαρό. Υπερβαίνει τα κόμματα. Είναι ώρα ο λαός να υπερασπιστεί την Τουρκία», δήλωσε.
Turkey's main opposition party is in chaos following a court ruling which removed current CHP leader Özgür Özel and put the former leader Kemal Kılıcdaroğlu in charge.— Pacific Wire (@ChynoNews) May 21, 2026
The move has divided the party, at CHP headquarters footage shows a picture of Kılıcdaroğlu being covered by a… pic.twitter.com/3UeYvabOWp
Ο δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς τοποθετήθηκε επίσης για την απόφαση του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη στρέφεται κατά του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.
Γιαβάς: Στόχος η εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης
«Στόχος είναι η εξουδετέρωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία», δήλωσε.
📌 A Turkish court’s decision today to annul the CHP’s 2023 party congress, that brought Özgür Özel to the leadership after the 2023 elections is part of a broader authoritarian restructuring in Turkey.— Seren Selvin Korkmaz (@selvinkorkmaz) May 21, 2026
♦️Former CHP leader and former presidential candidate Kemal Kılıçdaroğlu is… pic.twitter.com/4uHw0RXyXJ
Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το CHP απέρριψε την απόφαση του δικαστηρίου, κάνοντας λόγο για παράνομη δικαστική παρέμβαση και καλώντας τα μέλη του κόμματος σε κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.
CHP: Δεν αναγνωρίζουμε την απόφαση, ο αγώνας συνεχίζεται
«Δεν αναγνωρίζουμε, ούτε αποδεχόμαστε την παράνομη απόφαση της δικαστικής εξουσίας του Παλατιού. Δεν θα υπάρξει γυρισμός, ο αγώνας συνεχίζεται», αναφέρεται, ενώ στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται: «Καλούμε όλα τα μέλη μας στα κεντρικά μας γραφεία, στα επαρχιακά και περιφερειακά παραρτήματά μας στους 81 νομούς να αντιταχθούν σε αυτήν την παρέμβαση στη δημοκρατία. Δεν θα υπάρξει γυρισμός, ο αγώνας συνεχίζεται».
Cumhuriyet Halk Partisi 81 İl Başkanı olarak ortak açıklamamızdır: pic.twitter.com/XTq6gO6GwE— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) May 21, 2026
🚨 BREAKING— Dario Nardella (@DarioNardella) May 21, 2026
In #Turkey, the situation has seriously deteriorated. The Ankara Court of Justice has annulled the congress of the CHP, the main opposition party to Erdoğan, the party that nominated Ekrem İmamoğlu, the Mayor of Istanbul, who has been in prison for more than a year.… pic.twitter.com/YGqNl5eWCf
Επικοινωνία Κιλιτσντάρογλου με τον Οζγκιούρ ΟζέλΣύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από τουρκικές πηγές, ο τέως πρόεδρος του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου αναμένεται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ, εν μέσω της πολιτικής κρίσης που έχει προκληθεί μετά τη δικαστική απόφαση.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
Το κλίμα παραμένει τεταμένο έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η έκτακτη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του Κόμματος, ενώ ακούγονται συνθήματα κατά του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Οι συγκεντρωμένοι οπαδοί φωνάζουν το σύνθημα: «Προδότη Κεμάλ!».
Ένταση έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP
Mesele, memleket meselesidir! pic.twitter.com/YsSPMMDPeK— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) May 21, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr