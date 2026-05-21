Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία μετά την απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας που έκρινε άκυρο το συνέδριο του CHP
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία CHP Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα Εκρέμ Ιμάμογλου Μανσούρ Γιαβάς Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία μετά την απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας που έκρινε άκυρο το συνέδριο του CHP

Για πλήγμα στη Δημοκρατία έκανε λόγο ο Εκρέμ Ιμάμογλου, την ώρα που οπαδοί του κόμματος έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία και επικρατεί μεγάλη ένταση

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία μετά την απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας που έκρινε άκυρο το συνέδριο του CHP
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο Τακτικό Συνέδριο του CHP και η ανάδειξη του Οζγκιούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Στελέχη της αντιπολίτευσης και το ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) έκαναν λόγο για πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.


Ιμάμογλου: Δεν είναι πλήγμα μόνο στο CHP, αλλά στη δημοκρατία

Ο υποψήφιος του CHP για την προεδρία της Τουρκίας και έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, σχολίασε την απόφαση περί απόλυτης ακυρότητας, καταγγέλλοντας πολιτική παρέμβαση μέσω της Δικαιοσύνης και κάνοντας λόγο για επίθεση κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος.

«Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε όλοι μαζί αγώνα απέναντι στα πολιτικά πραξικοπήματα που πραγματώνει η νοοτροπία Ερντογάν μέσω της Δικαιοσύνης. Η απόφαση είναι άκυρη και ανυπόστατη. Δεν πρόκειται μόνο για ένα πραξικόπημα κατά του CHP· είναι ένα πραξικόπημα κατά της Τουρκίας και της Δημοκρατίας. Είναι κατάργηση της συνταγματικής τάξης. Το ζήτημα είναι σοβαρό. Υπερβαίνει τα κόμματα. Είναι ώρα ο λαός να υπερασπιστεί την Τουρκία», δήλωσε.


Γιαβάς: Στόχος η εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ο δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς τοποθετήθηκε επίσης για την απόφαση του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη στρέφεται κατά του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

«Στόχος είναι η εξουδετέρωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία», δήλωσε.

Κλείσιμο


CHP: Δεν αναγνωρίζουμε την απόφαση, ο αγώνας συνεχίζεται

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το CHP απέρριψε την απόφαση του δικαστηρίου, κάνοντας λόγο για παράνομη δικαστική παρέμβαση και καλώντας τα μέλη του κόμματος σε κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

«Δεν αναγνωρίζουμε, ούτε αποδεχόμαστε την παράνομη απόφαση της δικαστικής εξουσίας του Παλατιού. Δεν θα υπάρξει γυρισμός, ο αγώνας συνεχίζεται», αναφέρεται, ενώ στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται: «Καλούμε όλα τα μέλη μας στα κεντρικά μας γραφεία, στα επαρχιακά και περιφερειακά παραρτήματά μας στους 81 νομούς να αντιταχθούν σε αυτήν την παρέμβαση στη δημοκρατία. Δεν θα υπάρξει γυρισμός, ο αγώνας συνεχίζεται».

Επικοινωνία Κιλιτσντάρογλου με τον Οζγκιούρ Οζέλ

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από τουρκικές πηγές, ο τέως πρόεδρος του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου αναμένεται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ, εν μέσω της πολιτικής κρίσης που έχει προκληθεί μετά τη δικαστική απόφαση.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.


Ένταση έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP

Το κλίμα παραμένει τεταμένο έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η έκτακτη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του Κόμματος, ενώ ακούγονται συνθήματα κατά του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Οι συγκεντρωμένοι οπαδοί φωνάζουν το σύνθημα: «Προδότη Κεμάλ!».

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης