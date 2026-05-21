Ο Μαμντάνι κληρώνει 1.000 εισιτήρια των 50 δολαρίων για το Μουντιάλ
Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα αποκλειστούν οικονομικά από το άθλημα που οι ίδιοι βοήθησαν να δημιουργηθεί, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Τη δυνατότητα στους κατοίκους της να αποκτήσουν εισιτήρια αξίας 50 δολαρίων για αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθούν αυτό το καλοκαίρι στο Νιου Τζέρσεϊ θα δώσει η Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι.
Συνολικά 1.000 οικονομικά εισιτήρια θα διατεθούν μέσω κλήρωσης, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνεται και δωρεάν μεταφορά μετ’ επιστροφής με λεωφορείο προς το γήπεδο στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.
Τα εισιτήρια θα κατανεμηθούν σε πέντε αγώνες της φάσης των ομίλων και δύο παιχνίδια των νοκ άουτ, με 150 διαθέσιμα εισιτήρια για κάθε αναμέτρηση.
«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα αποκλειστούν οικονομικά από το άθλημα που οι ίδιοι βοήθησαν να δημιουργηθεί», δήλωσε ο Μαμντάνι σε συνέντευξη Τύπου στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι τα 50 δολάρια αντιστοιχούν περίπου στην τιμή πέντε καφέδων στη Νέα Υόρκη.
Από τις 25 Μαΐου, οι κάτοικοι θα μπορούν να συμμετάσχουν σε κλήρωση για το δικαίωμα αγοράς των εισιτηρίων. Τα εισιτήρια θα είναι αυστηρά προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα, ενώ θα παραδίδονται στους νικητές στο σημείο αναχώρησης των λεωφορείων, προκειμένου να αποφευχθεί η μεταπώλησή τους στη μαύρη αγορά.
Οι νικητές της κλήρωσης θα έχουν δικαίωμα αγοράς έως δύο εισιτηρίων ο καθένας.
Το ζήτημα των υψηλών τιμών των εισιτηρίων αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης ενόψει της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί από κοινού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Σύμφωνα με την πλατφόρμα TicketData, που παρακολουθεί τις τιμές των εισιτηρίων, το μέσο κόστος εισόδου για αγώνα της φάσης των ομίλων στη Νέα Υόρκη είχε φτάσει μέχρι την Τετάρτη (20/5) τα 864 δολάρια. Παράλληλα, αρκετά εισιτήρια μεταπώλησης εμφανίζονται σε διάφορες πλατφόρμες -ακόμη και στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης της FIFA- σε τιμές χιλιάδων δολαρίων.
Οι καλύτερες θέσεις για τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ διατέθηκαν προς πώληση σε τιμές που άγγιζαν τα 33.000 δολάρια. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε υπερασπιστεί νωρίτερα μέσα στον μήνα τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων.
1,000 World Cup tickets. $50 each. All for New Yorkers.— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 21, 2026
We fought hard to make the people’s game available to the people — and won.
Let the summer of soccer begin. pic.twitter.com/CakNsxtF6b
