Γιώργος Κωνσταντίνου για τον πατέρα του: Ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος, ερχόταν μια φορά τον μήνα και του έδινα κάτι σαν σύνταξη

Τη σχέση του με τον πατέρα του περιέγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, κάνοντας λόγο για έναν πολύ αδιάφορο άνθρωπο. Παρότι εκείνος τον είχε εγκαταλείψει, ο ηθοποιός προσπάθησε να τον βοηθήσει, δίνοντάς του χρήματα. Όπως είπε, δεν μπορούσε να του κρατήσει κακία για τον τρόπο με τον οποίο του είχε φερθεί.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου ανέφερε: «Ο πατέρας μου εξαφανίστηκε όταν ήμουν τριών χρονών και εμφανίστηκε μετά από πολλά χρόνια. Προσπάθησα να τον βοηθήσω όσο μπορούσα. Του έδωσα χρήματα, κάθε μήνα έδινα γιατί δεν μπορούσα να φερθώ άσχημα».

Παρά τη διάθεσή του να τον βοηθήσει, ο πατέρας του εξακολουθούσε να επιδεικνύει αδιαφορία απέναντί του. «Εκείνος όμως ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος. Ερχότανε μια φορά τον μήνα και του έδινα κάτι σαν σύνταξη. Μου έλεγε: Πώς πάμε; και με κοίταζε στις τσέπες. Έχω γελάσει πάρα πολύ. Δεν κράτησα καμία κακία, ήταν αστείο αυτό που έκανε. Δεν είχαμε σχέσεις για να ξέρει τι κάνω, αλλά ούτε εγώ το ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός», πρόσθεσε.

