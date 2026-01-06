Γιώργος Κωνσταντίνου για τον πατέρα του: Ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος, ερχόταν μια φορά τον μήνα και του έδινα κάτι σαν σύνταξη
Γιώργος Κωνσταντίνου για τον πατέρα του: Ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος, ερχόταν μια φορά τον μήνα και του έδινα κάτι σαν σύνταξη
Προσπάθησα να τον βοηθήσω όσο μπορούσα γιατί δεν μπορούσα να φερθώ άσχημα, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Τη σχέση του με τον πατέρα του περιέγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, κάνοντας λόγο για έναν πολύ αδιάφορο άνθρωπο. Παρότι εκείνος τον είχε εγκαταλείψει, ο ηθοποιός προσπάθησε να τον βοηθήσει, δίνοντάς του χρήματα. Όπως είπε, δεν μπορούσε να του κρατήσει κακία για τον τρόπο με τον οποίο του είχε φερθεί.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου ανέφερε: «Ο πατέρας μου εξαφανίστηκε όταν ήμουν τριών χρονών και εμφανίστηκε μετά από πολλά χρόνια. Προσπάθησα να τον βοηθήσω όσο μπορούσα. Του έδωσα χρήματα, κάθε μήνα έδινα γιατί δεν μπορούσα να φερθώ άσχημα».
Παρά τη διάθεσή του να τον βοηθήσει, ο πατέρας του εξακολουθούσε να επιδεικνύει αδιαφορία απέναντί του. «Εκείνος όμως ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος. Ερχότανε μια φορά τον μήνα και του έδινα κάτι σαν σύνταξη. Μου έλεγε: Πώς πάμε; και με κοίταζε στις τσέπες. Έχω γελάσει πάρα πολύ. Δεν κράτησα καμία κακία, ήταν αστείο αυτό που έκανε. Δεν είχαμε σχέσεις για να ξέρει τι κάνω, αλλά ούτε εγώ το ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 03:40
Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου ανέφερε: «Ο πατέρας μου εξαφανίστηκε όταν ήμουν τριών χρονών και εμφανίστηκε μετά από πολλά χρόνια. Προσπάθησα να τον βοηθήσω όσο μπορούσα. Του έδωσα χρήματα, κάθε μήνα έδινα γιατί δεν μπορούσα να φερθώ άσχημα».
Παρά τη διάθεσή του να τον βοηθήσει, ο πατέρας του εξακολουθούσε να επιδεικνύει αδιαφορία απέναντί του. «Εκείνος όμως ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος. Ερχότανε μια φορά τον μήνα και του έδινα κάτι σαν σύνταξη. Μου έλεγε: Πώς πάμε; και με κοίταζε στις τσέπες. Έχω γελάσει πάρα πολύ. Δεν κράτησα καμία κακία, ήταν αστείο αυτό που έκανε. Δεν είχαμε σχέσεις για να ξέρει τι κάνω, αλλά ούτε εγώ το ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 03:40
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα