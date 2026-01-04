Γιώργος Κωνσταντίνου για τον εθισμό του στον τζόγο: Πόνεσα πάρα πολύ, έχασα ψυχικά και οικονομικά
Ήθελα να το πω ανοιχτά, για να γίνει ένα καμπανάκι για τους νέους, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Τον λόγο που αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τον εθισμό του στον τζόγο μοιράστηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι είχε πονέσει πολύ και ότι είχε ζημιωθεί τόσο σε οικονομικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Έτσι, ήθελε η εξομολόγησή του να λειτουργήσει ως προειδοποίηση, κυρίως για τους νέους ανθρώπους.
«Ο λόγος που το αποκάλυψα ήταν ότι πόνεσα πάρα πολύ. Ήθελα να το πω ανοιχτά, για να γίνει ένα καμπανάκι για τους νέους και να μην ξεκινήσουν κάτι τέτοιο. Να μην ασχοληθούν καθόλου με αυτό. Εγώ ήμουν εξαρτημένος. Η εξάρτηση είναι ό,τι χειρότερο. Έχασα και οικονομικά και ψυχικά», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα OnTime.
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι το «DNA» του τον βοήθησε να επιβιώσει και να ξεπεράσει τον εθισμό του. «Γιατί κάθε φορά που ένας παίκτης πάει και χάνει την περιουσία του ή οτιδήποτε άλλο, πέφτει σε βαθιά κατάθλιψη. Εκείνο που με έσωσε, ήταν αυτό το DNA που έχω, το οποίο κατά κάποιον τρόπο με αναισθητοποιούσε και κατάφερνα και το ξεπερνούσα. Ίσως αυτός ήταν ο λόγος που το συνέχιζα», τόνισε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.
