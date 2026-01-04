ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Γιώργος Κωνσταντίνου για τον εθισμό του στον τζόγο: Πόνεσα πάρα πολύ, έχασα ψυχικά και οικονομικά
GALA
Γιώργος Κωνσταντίνου Εθισμός τζόγος

Γιώργος Κωνσταντίνου για τον εθισμό του στον τζόγο: Πόνεσα πάρα πολύ, έχασα ψυχικά και οικονομικά

Ήθελα να το πω ανοιχτά, για να γίνει ένα καμπανάκι για τους νέους, συμπλήρωσε ο ηθοποιός

Γιώργος Κωνσταντίνου για τον εθισμό του στον τζόγο: Πόνεσα πάρα πολύ, έχασα ψυχικά και οικονομικά
22 ΣΧΟΛΙΑ
Τον λόγο που αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τον εθισμό του στον τζόγο μοιράστηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι είχε πονέσει πολύ και ότι είχε ζημιωθεί τόσο σε οικονομικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Έτσι, ήθελε  η εξομολόγησή του να λειτουργήσει ως προειδοποίηση, κυρίως για τους νέους ανθρώπους.

«Ο λόγος που το αποκάλυψα ήταν ότι πόνεσα πάρα πολύ. Ήθελα να το πω ανοιχτά, για να γίνει ένα καμπανάκι για τους νέους και να μην ξεκινήσουν κάτι τέτοιο. Να μην ασχοληθούν καθόλου με αυτό. Εγώ ήμουν εξαρτημένος. Η εξάρτηση είναι ό,τι χειρότερο. Έχασα και οικονομικά και ψυχικά», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα OnTime.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι το «DNA» του τον βοήθησε να επιβιώσει και να ξεπεράσει τον εθισμό του. «Γιατί κάθε φορά που ένας παίκτης πάει και χάνει την περιουσία του ή οτιδήποτε άλλο, πέφτει σε βαθιά κατάθλιψη. Εκείνο που με έσωσε, ήταν αυτό το DNA που έχω, το οποίο κατά κάποιον τρόπο με αναισθητοποιούσε και κατάφερνα και το ξεπερνούσα. Ίσως αυτός ήταν ο λόγος που το συνέχιζα», τόνισε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
22 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης