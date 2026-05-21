Οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έφεραν κέρδη στη Wall Street - Νέο ρεκόρ πάνω από τις 50.000 μονάδες ο Dow Jones
Παρά τη μεταβλητότητα στους δείκτες και κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο, η αγορά κατάφερε να κλείσει σε θετικό έδαφος, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ελπίδες για συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν - Αποκλιμάκωση και στις αποδόσεις των ομολόγων
Η Wall Street κατέγραψε έντονη μεταβλητότητα στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με τις μετοχές και το πετρέλαιο να αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να αποκωδικοποιήσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τις προοπτικές συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών μέσω των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ.
Τελικά μετά από συνεχείς εναλλαγές και οι τρεις δείκτες κατάφεραν να «κλείσουν» σε θετικό έδαφος και μάλιστα με τον Dow Jones να καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ!
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,55% στο νέο υψηλό των 50.285 μονάδων, ο S&P 500 ανέβηκε 0,17% στις 7.445 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,09% στις 26.293 μονάδες.
Η αλλαγή κλίματος επηρέασε και την αγορά ομολόγων, με τους κρατικούς τίτλους να ανακάμπτουν, διαγράφοντας τις προηγούμενες απώλειες, Έτσι, οι αποδόσεις έχασαν έδαφος με το 10ετές να υποχωρεί στο 4,57%, επεκτείνοντας έτσι την πτώση από το επίπεδο άνω του 4,68% που είχε αγγίξει πριν από δύο ημέρες, που ήταν το υψηλότερο από τον Ιανουάριο του 2025. Η απόδοση του 30ετούς που είχε εκτιναχθεί σε υψηλό δύο δεκαετιών διολίσθησε στο 5,09%.
«Οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται σαν “γιο-γιο” αυτή την εβδομάδα, ακολουθώντας τις εναλλασσόμενες προσδοκίες για συμφωνία με το Ιράν», εξήγησε η Σουμπάντρα Ρατζάπα, της Societe Generale Americas.
Στη σημερινή συνεδρίαση οι μετοχές είχαν ξεκινήσει την ημέρα με απώλειες, όμως το κλίμα άλλαξε μετά τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά και τις πληροφορίες ιρανικών μέσων και του δικτύου Al-Arabiya ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, που μάλιστα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες.
Το προσχέδιο φαίνεται να περιλαμβάνει άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα εντός μίας εβδομάδας.
Αν και η είδηση δεν επιβεβαιώθηκε επισήμως, ήταν αρκετή για να αναζωπυρώσει τις ελπίδες των επενδυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι πετρελαϊκές τιμές υποχώρησαν, με το Brent να χάνει λίγο πάνω από 2% στα 102,58 δολάρια το βαρέλι.
Νωρίτερα η Τεχεράνη είχε αναφέρει ότι η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ καλύπτει εν μέρει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο οι δηλώσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, σχετικά με τη διατήρηση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, αλλά και η διαφωνία για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, είχαν θολώσει το τοπίο.
Οι φόβοι ότι ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ενεργειακές διαταραχές και να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, έχουν ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι οι κεντρικές τράπεζες ίσως αναγκαστούν να προχωρήσουν σε αυξήσεις των επιτοκίων.
Το θέμα απασχόλησε και τη Fed στην τελευταία συνεδρίαση της, όπως έδειξαν τα πρακτικά που δημοσιεύτηκαν χθες, με την πλειονότητα των αξιωματούχων να θεωρούν πλέον πιθανή την αύξηση των επιτοκίων, εφόσον η άνοδος των ενεργειακών τιμών διατηρήσει τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%.
Ο επικεφαλής της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, προειδοποίησε σε δηλώσεις του ότι τα επιτόκια μπορεί να κινηθούν πολύ υψηλότερα, στέλνοντας μήνυμα ανησυχίας στους επενδυτές ομολόγων σε μια περίοδο όπου οι αποδόσεις κινούνται ήδη σε πολυετή υψηλά.
«Τα επιτόκια θα μπορούσαν να είναι πολύ υψηλότερα από ό,τι σήμερα», τόνισε ο Ντάιμον στην τηλεόραση του Bloomberg. «Ίσως έχουμε περάσει από μια υπερπροσφορά αποταμιεύσεων σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχουν αρκετές αποταμιεύσεις».
Αν και η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται για προσωρινή ώθηση, καθώς οι πελάτες σπεύδουν να προλάβουν το νέο κύμα ανατιμήσεων.
Μάλιστα, σε μία ακόμη ένδειξη των επιπτώσεων του πολέμου στις επιχειρήσεις, η Walmart προειδοποίησε ότι το αυξημένο κόστος των καυσίμων πιέζει τα περιθώρια κέρδους της και ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.
Στο εταιρικό πεδίο, στο επίκεντρο βρέθηκε η Nvidia. Η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων τόσο σε έσοδα όσο και σε κέρδη, ενώ οι προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες. Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι επενδυτές εντυπωσιάζονται πλέον δύσκολα, ενώ βέβαια έχουν βάσιμους λόγους να ανησυχούν για τις εξαγωγές του κολοσσού των μικροτσίπ ΑΙ προς την Κίνα.
Οι μέτοχοι δεν πείστηκαν ούτε από τη σημαντική αύξηση των ανταμοιβών προς τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης ενίσχυσης του μερίσματος και του σημαντικού προγράμματος επαναγοράς μετοχών.
«Οι επενδυτές ζητούν τα πάντα από τη Nvidia», δήλωσε ο επικεφαλής αγορών της AJ Bell, Νταν Κόουτσγουορθ. «Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ξεπέρασε και πάλι τις εκτιμήσεις, η μετοχή πιέστηκε λόγω ανησυχιών για τη βιωσιμότητα του ρυθμού ανάπτυξης».
Έτερη σημαντική είδηση της ημέρας ήταν η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει σε επενδύσεις 2 δισ. δολαρίων σε εννέα εταιρείες κβαντικής τεχνολογίας, αποκτώντας και μετοχικά μερίδια, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αμερικανική κυριαρχία σε έναν κρίσιμο τεχνολογικό τομέα απέναντι στην Κίνα. Βασικότεροι ωφελημένοι είναι η IBM και η GlobalFoundries, γεγονός που φάνηκε στην εκτίναξη των μετοχών τους, όπως και ευρύτερα του κλάδου της κβαντικής τεχνολογίας, με ονόματα όπως η D-Wave, η Quantum Computing και η IonQ.
Ισχυρή άνοδο άνω του 13% κατέγραψε και η Spotify μετά το guidance που ανακοίνωσε με ορίζοντα έως το 2030, αλλά και τη συμφωνία στον πεδίο της ΑΙ στην οποία κατέληξε με την Universal Music.
Αξιοσημείωτο και το rebound του κλάδου σπάνιων γαιών, μετά την είδηση της νέας χρηματοδότησης της USA Rare Earth από το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας με 19,3 εκατ. δολάρια.
Στον αντίποδα η Walmart υποχώρησε περίπου κατά 7%. Ο αμερικανικός κολοσσός λιανικής ξεπέρασε τις εκτιμήσεις στα έσοδα τριμήνου, αλλά διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους.
«Απορροφήσαμε περίπου 175 εκατ. δολάρια επιπλέον κόστους καυσίμων στις παγκόσμιες δραστηριότητες διανομής και logistics», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Walmart, Τζον Ντέιβιντ Ρέινι. «Αν το αυξημένο κόστος διατηρηθεί, αναμένουμε υψηλότερο πληθωρισμό λιανικής στο δεύτερο τρίμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο», προειδοποίησε.
