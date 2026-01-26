Ο συμπρωταγωνιστής της Σάντρα Μπούλοκ στην ταινία «The Blind Side» δίνει μάχη για τη ζωή του

Σε νοσοκομείο στην Ατλάντα μεταφέρθηκε ο ηθοποιός Κουίντον Άαρον, γνωστός από τον ρόλο του ως Μάικλ Όχερ στην ταινία «The Blind Side» του 2009 δίπλα στη Σάντρα Μπούλοκ, ύστερα από αιφνίδιο και σοβαρό επεισόδιο. Η είδηση προκάλεσε ανησυχία στους φίλους της ταινίας, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Άαρον κατέρρευσε και χρειάστηκε άμεση ιατρική βοήθεια.
Όπως περιγράφεται, ο 41χρονος ηθοποιός ανέβαινε μια σκάλα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο των ποδιών του, έπεσε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για αρκετές ημέρες, ενώ οι γιατροί πραγματοποιούν εξετάσεις για να εξακριβώσουν τι προκάλεσε το περιστατικό.
Σε σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για την οικονομική του στήριξη αναφέρεται ότι «δίνει μάχη για τη ζωή του» και ότι βρέθηκε «σε υποστήριξη ζωής λόγω σοβαρής λοίμωξης αίματος».
Εκπρόσωπος του Κουίντον Άαρον δήλωσε ότι η κατάστασή του είναι πλέον σταθερή, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την «ανταπόκριση αγάπης, προσευχών και ευχών» από τον κόσμο, ενώ διευκρινίζεται ότι συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική φροντίδα.
Το επεισόδιο έρχεται λίγους μήνες μετά από δημόσια ανάρτηση του ηθοποιού, με την οποία είχε μοιραστεί ένα προσωπικό ορόσημο, λέγοντας ότι είχε χάσει 90 κιλά, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «απίστευτο» και τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τους στόχους υγείας του.
Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, καθώς νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε νοσηλευτεί ξανά, έπειτα από επεισόδιο με αιμόπτυση και υψηλό πυρετό, γεγονός που είχε εντείνει την ανησυχία του περιβάλλοντός του.
Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών