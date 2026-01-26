Ο συμπρωταγωνιστής της Σάντρα Μπούλοκ στην ταινία «The Blind Side» δίνει μάχη για τη ζωή του
GALA
Κουίντον Άαρον Σάντρα Μπούλοκ

Ο συμπρωταγωνιστής της Σάντρα Μπούλοκ στην ταινία «The Blind Side» δίνει μάχη για τη ζωή του

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στην Ατλάντα μετά από λιποθυμικό επεισόδιο - Σελίδα GoFundMe κάνει λόγο για σοβαρή λοίμωξη αίματος

Ο συμπρωταγωνιστής της Σάντρα Μπούλοκ στην ταινία «The Blind Side» δίνει μάχη για τη ζωή του
5 ΣΧΟΛΙΑ
Σε νοσοκομείο στην Ατλάντα μεταφέρθηκε ο ηθοποιός Κουίντον Άαρον, γνωστός από τον ρόλο του ως Μάικλ Όχερ στην ταινία «The Blind Side» του 2009 δίπλα στη Σάντρα Μπούλοκ, ύστερα από αιφνίδιο και σοβαρό επεισόδιο. Η είδηση προκάλεσε ανησυχία στους φίλους της ταινίας, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Άαρον κατέρρευσε και χρειάστηκε άμεση ιατρική βοήθεια.

Όπως περιγράφεται, ο 41χρονος ηθοποιός ανέβαινε μια σκάλα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο των ποδιών του, έπεσε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για αρκετές ημέρες, ενώ οι γιατροί πραγματοποιούν εξετάσεις για να εξακριβώσουν τι προκάλεσε το περιστατικό.

Σε σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για την οικονομική του στήριξη αναφέρεται ότι «δίνει μάχη για τη ζωή του» και ότι βρέθηκε «σε υποστήριξη ζωής λόγω σοβαρής λοίμωξης αίματος».
Ο συμπρωταγωνιστής της Σάντρα Μπούλοκ στην ταινία «The Blind Side» δίνει μάχη για τη ζωή του

Εκπρόσωπος του Κουίντον Άαρον δήλωσε ότι η κατάστασή του είναι πλέον σταθερή, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την «ανταπόκριση αγάπης, προσευχών και ευχών» από τον κόσμο, ενώ διευκρινίζεται ότι συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

Το επεισόδιο έρχεται λίγους μήνες μετά από δημόσια ανάρτηση του ηθοποιού, με την οποία είχε μοιραστεί ένα προσωπικό ορόσημο, λέγοντας ότι είχε χάσει 90 κιλά, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «απίστευτο» και τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τους στόχους υγείας του.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, καθώς νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε νοσηλευτεί ξανά, έπειτα από επεισόδιο με αιμόπτυση και υψηλό πυρετό, γεγονός που είχε εντείνει την ανησυχία του περιβάλλοντός του.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης