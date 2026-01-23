Πρόταση γάμου στο Deal: «Είμαι πολύ τυχερή που τον έχω», είπε η παίκτρια που αιφνιδιάστηκε από τον σύντροφό της
Αντιμέτωποι με μία συγκινητική στιγμή ήρθαν οι τηλεθεατές του Deal την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, αφού μία παίκτρια δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της. Η Χριστίνα δεν βρέθηκε απέναντι στον τραπεζίτη, αλλά μπροστά σε έκπληξη που της επεφύλασσε ο αγαπημένος της.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, εκείνος έκανε την είσοδό του στο πλατό του Deal, κρατώντας ένα κόκκινο κουτί. «Συγγνώμη που διακόπτω το παιχνίδι, αλλά είναι μία πολύ σημαντική μέρα για μένα», ανέφερε στους παρευρισκόμενους.
Στη συνέχεια, γονάτισε και απευθυνόμενος στη σύντροφό του, της είπε: «Δεν έχει χρηματικό ποσό μέσα, αλλά είναι το μέλλον μας». Τότε της έδειξε το μονόπετρο που βρισκόταν μέσα στο κουτί και της ζήτησε να τον παντρευτεί.
Εμφανώς συγκινημένη, και αφού είπε το «ναι», η παίκτρια του τηλεοπτικού προγράμματος εξομολογήθηκε: «Δεν το περίμενα, τρέμω λίγο. Είναι υπέροχος. Είμαι πολύ τυχερή που τον έχω».
