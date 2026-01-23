Γιάννης Σπαλιάρας: Δεν θα επέλεγα να δημοσιοποιήσω τη σχέση μου με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη μετά από 15 χρόνια
Έχει παραγραφεί νομίζω, σχολίασε το μοντέλο

Ιωάννα Μαρίνου
Τη θέση του σχετικά με την αποκάλυψη της Δήμητρας Αλεξανδράκη, ότι στο παρελθόν είχε σχέση με τον Γιάννη Σπαλιάρα, εξήγησε το μοντέλο, τονίζοντας ότι μετά από 15 χρόνια, δεν θα επέλεγε να μιλήσει για το συγκεκριμένο κεφάλαιο της ζωής του.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, αναφερόμενος στη Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία τον Δεκέμβριο έκανε γνωστό ότι είχε ερωτική σύνδεση με το μοντέλο.

Από τη μεριά του ο Γιάννης Σπαλιάρας ξεκαθάρισε ότι η σχέση τους ανήκει στο παρελθόν και ότι έχει παραγραφεί:  «Δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε. Εντάξει, εγώ δεν θα επέλεγα να δημοσιοποιήσω κάτι τέτοιο για να είμαι ειλικρινής, αλλά μετά από 15 χρόνια έχει παραγραφεί νομίζω».

Τον Δεκέμβριο, η Δήμητρα Αλεξανδράκη είχε παραχωρήσει συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster και σε κάποιο σημείο δέχτηκε ερώτηση «με ποιον γνωστό Έλληνα έχεις κάνει κάτι και δεν το ξέρει ο κόσμος;», με εκείνη να απαντά: «Με τον Γιάννη Σπαλιάρα. Υπέκυψα», ενώ πρόσθεσε γελώντας: «Μετά από πολλή πίεση που δέχτηκα η αλήθεια είναι. Είχε μακριά πόδια, πόσο να τρέξω; Με τσάκωσε τελικά».
