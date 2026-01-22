Αντιδράσεις στο X για την Ιωάννα Δεσύλλα μετά τη συμπεριφορά της στο τελευταίο αγώνισμα του Survivor
Ιωάννα Δεσύλλα Survivor

Η παίκτρια των Επαρχιωτών προκάλεσε αντιδράσεις στο αγώνισμα του ριάλιτι επιβίωσης

Πρώτο trend στο X έγινε το όνομα της Ιωάννας Δεσύλλα μετά το επεισόδιο του Survivor που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου. Όλα ξεκίνησαν από το αγώνισμα στο οποίο η ίδια έφερε τον τελικό και νικητήριο πόντο για τους Επαρχιώτες, κουνώντας τη δοκό και ρίχνοντας την αντίπαλό της. 

Πολλοί ήταν εκείνοι που θεώρησαν πως δεν ήταν τίμια η κίνησή της και πως κέρδισε το παιχνίδι κλέβοντας, με αποτέλεσμα το πρώην Twitter να γεμίσει με αναρτήσεις που σχολίαζαν αρνητικά την παίκτρια. Κάποια από τα σχόλια έγραφαν πως πρόκειται για μία από τους «πιο ύπουλους χαρακτήρες», ενώ κάποιοι ανέφεραν πως δεν έχει καμία σχέση με τη συμπεριφορά της όταν ήταν στο GNTM.

Δείτε το βίντεο

Δείτε μερικά σχόλια στο X 






Η Ιωάννα Δεσύλλα είχε γίνει γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM το 2018. Ο αθλητισμός υπήρχε, ωστόσο, στη ζωή της από όταν ήταν μικρή, γι' αυτό και θέλησε να δοκιμαστεί και εκεί, συμμετέχοντας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ταεκβοντό το 2019 στο Μάντσεστερ. Το 2025 συμμετείχε ξανά σε νέα κατηγορία βάρους, από τα 62 κιλά του 2019, στα 53 κιλά του 2025 και είχε δηλώσει πως μεγάλος της στόχος είναι να βρίσκεται στην αποστολή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άνετζελες το 2028.
