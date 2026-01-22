Αντιδράσεις στο X για την Ιωάννα Δεσύλλα μετά τη συμπεριφορά της στο τελευταίο αγώνισμα του Survivor

Η παίκτρια των Επαρχιωτών προκάλεσε αντιδράσεις στο αγώνισμα του ριάλιτι επιβίωσης





Πολλοί ήταν εκείνοι που θεώρησαν πως δεν ήταν τίμια η κίνησή της και πως κέρδισε το παιχνίδι κλέβοντας, με αποτέλεσμα το πρώην Twitter να γεμίσει με αναρτήσεις που σχολίαζαν αρνητικά την παίκτρια. Κάποια από τα σχόλια έγραφαν πως πρόκειται για μία από τους «πιο ύπουλους χαρακτήρες», ενώ κάποιοι ανέφεραν πως δεν έχει καμία σχέση με τη συμπεριφορά της όταν ήταν στο GNTM.



Δείτε το βίντεο



Δείτε μερικά σχόλια στο X













Στο Next Top Model τη Δεσύλλα την πέταξαν γιατί ήταν πολύ ήσυχη. Προφανώς πήρε το μάθημα της και θα τα κάνει όλα ίσωμα φέτος. Επίτηδες κάνει τη bitch γιατί έμαθε τι σημαίνει ελληνικό ριάλιτι #survivorGR — ροζουλα (@beepink38) January 21, 2026

Πρώτο trend στο X έγινε το όνομα της Ιωάννας Δεσύλλα μετά το επεισόδιο του Survivor που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου. Όλα ξεκίνησαν από το αγώνισμα στο οποίο η ίδια έφερε τον τελικό και νικητήριο πόντο για τους Επαρχιώτες, κουνώντας τη δοκό και ρίχνοντας την αντίπαλό της.







Η Ιωάννα Δεσύλλα είχε γίνει γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM το 2018. Ο αθλητισμός υπήρχε, ωστόσο, στη ζωή της από όταν ήταν μικρή, γι' αυτό και θέλησε να δοκιμαστεί και εκεί, συμμετέχοντας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ταεκβοντό το 2019 στο Μάντσεστερ. Το 2025 συμμετείχε ξανά σε νέα κατηγορία βάρους, από τα 62 κιλά του 2019, στα 53 κιλά του 2025 και είχε δηλώσει πως μεγάλος της στόχος είναι να βρίσκεται στην αποστολή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άνετζελες το 2028.