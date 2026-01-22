Αντιδράσεις στο X για την Ιωάννα Δεσύλλα μετά τη συμπεριφορά της στο τελευταίο αγώνισμα του Survivor
Η παίκτρια των Επαρχιωτών προκάλεσε αντιδράσεις στο αγώνισμα του ριάλιτι επιβίωσης
Πολλοί ήταν εκείνοι που θεώρησαν πως δεν ήταν τίμια η κίνησή της και πως κέρδισε το παιχνίδι κλέβοντας, με αποτέλεσμα το πρώην Twitter να γεμίσει με αναρτήσεις που σχολίαζαν αρνητικά την παίκτρια. Κάποια από τα σχόλια έγραφαν πως πρόκειται για μία από τους «πιο ύπουλους χαρακτήρες», ενώ κάποιοι ανέφεραν πως δεν έχει καμία σχέση με τη συμπεριφορά της όταν ήταν στο GNTM.
Σιχαμένη μου φάνηκε η Δεσύλλα #survivorGR— Despoina Georgiadou (@Desp_Georgiadou) January 21, 2026
Μπραβο Δεσυλλα ...αηδιασε μας και αλλο ..μπορεις!!!#survivorgr— Marouso Titou (@MarousoTitou) January 21, 2026
Ότι πιο ύπουλο έχει μπει φέτος στο #survivorGR η Δεσύλλα. Για μένα είναι από τους μεγαλύτερους ύπουλους σκατοχαρακτηρες και ακόμα δεν έχουν κλείσει μήνα. Φανταστείτε τι θα γίνει στην συνέχεια άμα αρχίσουν να χάνουν— Νgelle (@Dayane_isa_mood) January 21, 2026
Στο Next Top Model τη Δεσύλλα την πέταξαν γιατί ήταν πολύ ήσυχη. Προφανώς πήρε το μάθημα της και θα τα κάνει όλα ίσωμα φέτος. Επίτηδες κάνει τη bitch γιατί έμαθε τι σημαίνει ελληνικό ριάλιτι #survivorGR— ροζουλα (@beepink38) January 21, 2026
Σιγά μην το σκεφτόταν μόνη της η Δεσύλλα . Αυτή μόνο ως σκυλάκι του Σηφάκη υφίσταται. #survivorGR— Βαριέμαι (@enithom2) January 21, 2026
Βλέπω υποχθόνια κολεγιά Σηφάκη Δεσύλλα και δεν μου αρέσει καθολου.... #survivorGR— Realitofan (@realitofan) January 21, 2026
#survivorgr Πολύ καλό κορίτσι η Μαντίσα. Μια μικρή κυρία! Αντίθετα η Φανή ένα χάλι. Άτσαλη, ατσούρμπαλη, αχώνευτη γενικότερα και επίσης και μεγάλο ψώνιο.Έχει και όλα τα χαρακτηριστικά της χωριάτας. Όσο γ τη Δεσύλλα,απαράδεκτη,απαίσιος χαρακτήρας,κακεντρεχής,κακιασμένη,μια κόμπρα— παρωνυχίδα (@LunaFFXV) January 21, 2026
Πως γίνεται η Δεσύλλα στο gntm να ήταν ταπεινό χαμομηλάκι ; #survivorgr— Ioli (@IoliMarina) January 21, 2026
Να μας ξαναμιλήσουν οι επαρχιώτες για ευ αγωνίζεσθαι μετά το βρώμικο παιχνίδι της Δεσύλλα #SurvivorGR— Hrysalia (@Hrysalia) January 21, 2026
Έχουμε να δούμε πολλά από την Δεσύλλα...— 🏆Ⓜara🏆 (@matzanou) January 21, 2026
Αδίστακτη δυστυχώς...
#survivorGR pic.twitter.com/Vjz6olS1u7
Η Ιωάννα Δεσύλλα είχε γίνει γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM το 2018. Ο αθλητισμός υπήρχε, ωστόσο, στη ζωή της από όταν ήταν μικρή, γι' αυτό και θέλησε να δοκιμαστεί και εκεί, συμμετέχοντας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ταεκβοντό το 2019 στο Μάντσεστερ. Το 2025 συμμετείχε ξανά σε νέα κατηγορία βάρους, από τα 62 κιλά του 2019, στα 53 κιλά του 2025 και είχε δηλώσει πως μεγάλος της στόχος είναι να βρίσκεται στην αποστολή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άνετζελες το 2028.
