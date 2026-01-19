Κώστας Δόξας: Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι από τους πολύ καλούς ανθρώπους που έχουμε σε αυτή τη δουλειά
Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην πρόσφατη μήνυση που έγινε σε βάρος του συναδέρφου του για σεξουαλική παρενόχληση
Για τη συμπεριφορά που δέχτηκε μετά την καταγγελία της πρώην συζύγου του για ξυλοδαρμό μίλησε ο Κώστας Δόξαςκαι έπειτα αναφέρθηκε στην πρόσφατη μήνυση που έγινε σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκηγια σεξουαλική παρενόχληση, συγκρίνοντας τις δύο συνθήκες. Ο τραγουδιστής έκανε επίσης αναφορά στη συμμετοχή του στο Your Face Sounds Familiar, η οποία είχε ολοκληρωθεί απότομα λόγω της καταγγελίας της Μαρίας Δεληθανάση.
Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και δήλωσε πως ήταν διαφορετική η εποχή που συνέβη η δική του καταγγελία σε σχέση με εκείνη του Γιώργου Μαζωνάκη και τόνισε πως ο ίδιος είναι ένας από τους πιο καλούς ανθρώπους του χώρου.
Ο Κώστας Δόξας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήταν διαφορετική η ένταση του περιβάλλοντος και του τι επικρατούσε εκείνη την εποχή και αυτό δυστυχώς με καταδίκασε. Καλό είναι να κρίνουμε πράγματα που γνωρίζουμε. Τον Γιώργο, επειδή τον ξέρω προσωπικά και ως επαγγελματία και ως άνθρωπο, έχω πάει σπίτι του, θεωρώ ότι είναι από τους πολύ καλούς ανθρώπους που έχουμε σε αυτή τη δουλειά. Δεν θα πω ότι εγώ αδικήθηκα, ήταν η περιρρέουσα ατμόσφαιρα τόσο έντονη και στα κόκκινα εκείνο το διάστημα, που απλά με πήρε η μπάλα. Είναι αρκετά στενάχωρο. Ειδικά όταν κάτι σε καταδικάζει και δεν σου δίνει το δικαίωμα να εργαστείς, γιατί εγώ για ένα εξάμηνο ήμουν τελείως στον πάγο, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση. Επίσης, δεν περιμένω ότι όταν θα υπάρξουν αποφάσεις, θα γυρίσει κάποιος να μου πει συγγνώμη. Αυτά έχουν γράψει, έχουν γίνει. Θα δούμε στην πορεία».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην επιστροφή του Your Face Sounds Familiar, όπως φημολογείται το τελευταίο διάστημα, ανέφερε: «Δεν ξέρω ακόμα κάτι για το Your Face Sounds Familiar, δεν μου έχει γίνει ακόμα κάποια πρόταση. Το τελευταίο Your Face Sounds Familiar δεν μου άφησε κάποια γεύση, ήταν άγευστο γιατί πέρασα και δεν ακούμπησα».
