Κώστας Δόξας: Είχα σταματήσει από το YFSF λόγω συκοφαντίας, ο τρόπος που συνέβη η διακοπή μου άφησε μια πληγή

Κώστας Δόξας YFSF

Μου έκανε καλό όμως στο κομμάτι της αντοχής στον πόνο, δήλωσε ο τραγουδιστής

Στην περίοδο που είχε συμμετάσχει στο YFSF ανέτρεξε ο Κώστας Δόξας, δηλώνοντας πως η αποχώρησή του οφειλόταν σε συκοφαντία. Η κατάληξη που είχε η παρουσία του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, τόνισε, τον πλήγωσε.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, ο τραγουδιστής ανέφερε: «Δεν γνωρίζω αν θα επιστρέψει το YFSF. Θα είναι κάτι ευχάριστο αν συμβεί γιατί νομίζω ότι τέτοιου είδους εκπομπές λείπουν από την τηλεόραση. Επειδή έχω ζήσει πολύ ωραίες στιγμές σε αυτό το πρότζεκτ, αν μου γινόταν πρόταση, θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι όροι για να συμμετάσχω, που έχουν να κάνουν περισσότερο με το ανθρώπινο κομμάτι, να υπήρχαν δηλαδή συγκεκριμένοι συνεργάτες. Δε μου έχει γίνει κάποια επίσημη πρόταση.

Όπως είπε, το YFSF του χάρισε υπέροχες στιγμές, Αυτός ήταν και ο λόγος που τον στενοχώρησε τόσο το ότι δεν συνέχισε να διαγωνίζεται. «Το YFSF ήταν μια υπέροχη εποχή. Όταν αυτό διακόπτεται για κάτι που έχει να κάνει με τη συκοφαντία, ο τρόπος που συνέβη μου άφησε μια πληγή. Σαφώς και όλο αυτό με επηρέασε. Υπήρξε μια εποχή που με ζούσε ο αδελφός μου, μου έκανε καλό όμως στο κομμάτι της αντοχής στον πόνο. Όταν σου λείπουν κάποια πράγματα που τρέφουν τη ματαιοδοξία σου, κοιτάς λίγο τα πιο ουσιαστικά», πρόσθεσε.

