Κώστας Δόξας: Θα μπορούσαμε να ήμασταν φίλοι με την πρώην γυναίκα μου, έχει γίνει μία προσπάθεια από πλευράς μας για ειρήνευση

Βλέπεις ότι έχεις έναν μπαμπά, ο οποίος όχι απλά είναι εκεί για το παιδί... και πας κόντρα σε όλο αυτό, που πολλές φορές βλέπουμε να κάνει κακό, πρόσθεσε ο τραγουδιστής