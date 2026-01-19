Ιωάννα Τούνη: Το πάρτι που διοργάνωσε για τα γενέθλια του γιου της
Ιωάννα Τούνη: Το πάρτι που διοργάνωσε για τα γενέθλια του γιου της
Η τούρτα ηφαίστειο, οι δεινόσαυροι και τα παιχνίδια που ετοίμασε για τον μικρό Πάρη
Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της έκανε η Ιωάννα Τούνη, αφού το είχε αναβάλει αρχικά καθώς ήταν άρρωστος.
Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από τον στολισμό του χώρου και τα παιχνίδια που είχε ετοιμάσει για τον μικρό Πάρη και τους φίλους του, επισημαίνοντας πως ο 3χρονος είχε ενθουσιαστεί πολύ.
Η Ιωάννα Τούνη έκλεισε έναν μεγάλο χώρο τον οποίο γέμισε με καφέ, λευκά, μπεζ και πράσινα μπαλόνια για να ταιριάζουν με το θέμα που είχε επιλέξει για το πάρτι, που ήταν οι δεινόσαυροι. Σε αντίστοιχα χρώματα και σχέδια ήταν και όλα τα γλυκά, ενώ η τούρτα ήταν σαν ηφαίστειο. Η Instagrammer είχε φέρει και ηθοποιούς για ένα σόου με δεινόσαυρους για τα παιδιά και μαζί με τους υπόλοιπους γονείς έπαιξε και εκείνη πολλά από τα παιχνίδια.
Δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες
Λίγες ημέρες πριν, η Ιωάννα Τούνη είχε ενημερώσει τους ακόλουθούς της πως ο μικρός Πάρης επιστρέφοντας από την Αθήνα όπου βρισκόταν με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου, είχε πυρετό και αφού πήγε στο νοσοκομείο, οι γιατροί της εξήγησαν πως είχε ωτίτιδα. Η Incluencer, λοιπόν, ανέβαλε το πάρτι, γεγονός που είχε στενοχωρήσει τον γιο της, αλλά τελικά πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου χωρίς εμπόδια.
Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από τον στολισμό του χώρου και τα παιχνίδια που είχε ετοιμάσει για τον μικρό Πάρη και τους φίλους του, επισημαίνοντας πως ο 3χρονος είχε ενθουσιαστεί πολύ.
Η Ιωάννα Τούνη έκλεισε έναν μεγάλο χώρο τον οποίο γέμισε με καφέ, λευκά, μπεζ και πράσινα μπαλόνια για να ταιριάζουν με το θέμα που είχε επιλέξει για το πάρτι, που ήταν οι δεινόσαυροι. Σε αντίστοιχα χρώματα και σχέδια ήταν και όλα τα γλυκά, ενώ η τούρτα ήταν σαν ηφαίστειο. Η Instagrammer είχε φέρει και ηθοποιούς για ένα σόου με δεινόσαυρους για τα παιδιά και μαζί με τους υπόλοιπους γονείς έπαιξε και εκείνη πολλά από τα παιχνίδια.
Δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες
Λίγες ημέρες πριν, η Ιωάννα Τούνη είχε ενημερώσει τους ακόλουθούς της πως ο μικρός Πάρης επιστρέφοντας από την Αθήνα όπου βρισκόταν με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου, είχε πυρετό και αφού πήγε στο νοσοκομείο, οι γιατροί της εξήγησαν πως είχε ωτίτιδα. Η Incluencer, λοιπόν, ανέβαλε το πάρτι, γεγονός που είχε στενοχωρήσει τον γιο της, αλλά τελικά πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου χωρίς εμπόδια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα