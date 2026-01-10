Ιωάννα Τούνη: Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου, ακόμη και όταν γνωρίζεις πως αυτό είναι το σωστό
Ιωάννα Τούνη: Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου, ακόμη και όταν γνωρίζεις πως αυτό είναι το σωστό
Ήσουν σε άλλη πόλη και εγώ σε γιόρτασα από μακριά, έγραψε η Influencer για τα γενέθλια του γιου της
Μία ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της έκανε η Ιωάννα Τούνη, επισημαίνοντας πως χρειάζεται πολλή δύναμη για να μπορεί να μένει μακριά από το μωρό της, καθώς γνωρίζει πως αυτό είναι το σωστό.
Ο μικρός Πάρης είχε τα γενέθλιά του την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου και έκλεισε τα 3. Ο πατέρας του, Δημήτρης Αλεξάνδρου, του διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι στο σπίτι του στην Αθήνα, ωστόσο από αυτό έλειπε η Ιωάννα Τούνη, καθώς μένει στη Θεσσαλονίκη και μπορεί να μένει με τον γιο της συγκεκριμένες ημέρες λόγω της κοινής επιμέλειας που έχει με τον πρώην σύντροφό της.
Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, όμως, όπως ανέφερε στην ανάρτησή της, θα βρίσκεται και πάλι κοντά του και θα μπορεί να γιορτάσει μαζί του. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας πόσο δύσκολο της ήταν να είναι μακριά του στα γενέθλιά του, έγραψε: «Χρόνια σου πολλά, αγάπη μου ΥΠΕΡΤΑΤΗ. Χθες έκλεισες 3 ολόκληρα χρόνια που γεμίζεις με αγάπη και νόημα όλη μου την ύπαρξη!!!! Αλλά ήσουν σε άλλη πόλη… και εγώ σε γιόρτασα από μακριά, όμως με την καρδιά μου πάντα κοντά σου! Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου, ακόμη και όταν γνωρίζεις πως αυτό είναι το σωστό. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο ταξί - καθοδόν για το αεροδρόμιο - και ανυπομονώ να σε πάρω την πιο σφιχτή αγκαλιά όλου του κόσμου! Σε αγαπάω όσο δεν χωράνε οι λέξεις… η Μαμά».
Δείτε την ανάρτηση
Ο μικρός Πάρης είχε τα γενέθλιά του την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου και έκλεισε τα 3. Ο πατέρας του, Δημήτρης Αλεξάνδρου, του διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι στο σπίτι του στην Αθήνα, ωστόσο από αυτό έλειπε η Ιωάννα Τούνη, καθώς μένει στη Θεσσαλονίκη και μπορεί να μένει με τον γιο της συγκεκριμένες ημέρες λόγω της κοινής επιμέλειας που έχει με τον πρώην σύντροφό της.
Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, όμως, όπως ανέφερε στην ανάρτησή της, θα βρίσκεται και πάλι κοντά του και θα μπορεί να γιορτάσει μαζί του. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας πόσο δύσκολο της ήταν να είναι μακριά του στα γενέθλιά του, έγραψε: «Χρόνια σου πολλά, αγάπη μου ΥΠΕΡΤΑΤΗ. Χθες έκλεισες 3 ολόκληρα χρόνια που γεμίζεις με αγάπη και νόημα όλη μου την ύπαρξη!!!! Αλλά ήσουν σε άλλη πόλη… και εγώ σε γιόρτασα από μακριά, όμως με την καρδιά μου πάντα κοντά σου! Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου, ακόμη και όταν γνωρίζεις πως αυτό είναι το σωστό. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο ταξί - καθοδόν για το αεροδρόμιο - και ανυπομονώ να σε πάρω την πιο σφιχτή αγκαλιά όλου του κόσμου! Σε αγαπάω όσο δεν χωράνε οι λέξεις… η Μαμά».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα