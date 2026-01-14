Οργή στα social media για τις δημοσιεύσεις της Τούνη με τον γιο της: «Εκθέτει το άρρωστο παιδί της»
Οργή στα social media για τις δημοσιεύσεις της Τούνη με τον γιο της: «Εκθέτει το άρρωστο παιδί της»

Οι ακόλουθοί της εκφράζουν αντιρρήσεις σχετικά με την επιλογή της να δημοσιεύει συνεχώς υλικό με το παιδί της - Την κατηγορούν ότι εκθέτει τον μικρό Πάρη ακόμη κι όταν είναι άρρωστος ενώ επιτίθεται και στον πατέρα του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Οργή στα social media για τις δημοσιεύσεις της Τούνη με τον γιο της: «Εκθέτει το άρρωστο παιδί της»
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα social media η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή την επιλογή της να προβάλλει συστηματικά στιγμές από τη ζωή του ανήλικου γιου της.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά την πιο πρόσφατη ανάρτησή της, η οποία αφορούσε πρόβλημα υγείας του μικρού Πάρη. Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, η influencer ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι ο ανήλικος γιος της αντιμετώπισε ωτίτιδα, γεγονός που, όπως ανέφερε, την οδήγησε να τον μεταφέρει στα επείγοντα νοσοκομείου ενώ άφησε αιχμές προς τον πρώην σύντροφό της και πατέρα του γιου της, ο οποίος –όπως υπονόησε– επέτρεψε στο παιδί να ταξιδέψει ενώ δεν ήταν καλά.

Αρρώστησε ο γιος της Ιωάννας Τούνη, Πάρης

Στο πλαίσιο αυτό, στο X καταγράφεται έντονη κριτική προς την influencer, με πολλά πρόσωπα να κάνουν λόγο για «αρρωστημένο» φαινόμενο, καταγγέλλοντας ότι «βγάζεις φωτογραφία ένα άρρωστο παιδάκι για να πάρεις like», ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που ζητούν θεσμική παρέμβαση, σημειώνοντας πως «πρέπει η κυβέρνηση να βγάλει επιτέλους νόμους για την προστασία των παιδιών από το διαδίκτυο».

Άλλοι ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τους τόνους, γράφοντας «κάποιος να την μαζέψει επιτέλους» ή θέτοντας θέμα εισαγγελικής παρέμβασης. Παράλληλα, ορισμένα πρόσωπα αμφισβητούν ευθέως τη γονεϊκή της στάση, υποστηρίζοντας ότι «δεν σε κάνει καλή μάνα το να εκθέτεις το άρρωστο παιδί σου», ενώ σημειώνουν πως «το να παίρνεις το παιδί σου παντού μαζί δεν σε κάνει καλό γονιό» και ότι «ποιοτικό χρόνο δεν βλέπω να περνάει». Παράλληλα, άλλοι επικρίνουν συνολικά τη δημόσια προβολή της προσωπικής της ζωής, αναρωτώμενοι «γιατί έπρεπε να γίνει δημόσιο θέαμα ο πυρετός του παιδιού της» και καταλήγοντας πως «τα παράπονά της δεν μας ενδιαφέρουν».

 Δείτε μερικά από τα σχόλια στο X

