Η Μελίσα Γκίλμπερτ θα είναι μάρτυρας υπεράσπισης του Τίμοθι Μπάσφιλντ στην υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Ο σύζυγός της κατηγορείται για σωματική επαφή με ανήλικους στο πλατό σειράς – Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος
Η Μελίσα Γκίλμπερτ περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μαρτύρων υπεράσπισης στην υπόθεση που αφορά στον σύζυγό της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Η 61χρονη ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά «Little House on the Prairie», ενδέχεται να κληθεί να καταθέσει σε προδικαστική ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα.
Ο 68χρονος Μπάσφιλντ κατηγορείται ότι προέβη σε ακατάλληλη σωματική επαφή με δίδυμα αγόρια με τα οποία συνεργαζόταν στα γυρίσματα της σειράς «The Cleaning Lady», σε διάστημα δύο έως τριών ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να τα γαργαλούσε και να τα άγγιζε σε «ιδιωτικά σημεία».
Κατά τη διάρκεια αστυνομικής κατάθεσης που έδωσε τον Νοέμβριο, ο Μπάσφιλντ δήλωσε ότι δεν θυμάται να έχει «εμφανώς γαργαλήσει» ή να έχει ακουμπήσει τα παιδιά, αν και ανέφερε πως ήταν «πολύ πιθανό» να υπήρξε κάποια σωματική επαφή, στο πλαίσιο ενός «παιχνιδιάρικου» κλίματος στο πλατό. «Είμαι πάντα ανάμεσα σε κόσμο, σωστά; Θα ήταν, ξέρετε, μπροστά στους γονείς. Δεν θα υπήρχε ποτέ κάτι περίεργο σε αυτό», φέρεται να είπε, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης. Όταν ρωτήθηκε αν υπήρχαν συγκεκριμένοι κανόνες για τη σωματική επαφή μεταξύ ενηλίκων και παιδιών στο πλατό, ο Μπάσφιλντ φέρεται να απάντησε ότι «δεν υπήρχε κάποιο πρωτόκολλο».
Στις 9 Ιανουαρίου, οι αρχές του Νέου Μεξικού εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του σκηνοθέτη. Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 13 Ιανουαρίου, παραδόθηκε αυτοβούλως και του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για εγκληματική σεξουαλική επαφή με ανήλικο και μία κατηγορία για κακοποίηση ανηλίκου. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες και, όπως έχει γίνει γνωστό, υποβλήθηκε και σε τεστ πολυγράφου, δηλώνοντας ότι επιδιώκει να αποδείξει την αθωότητά του.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης, η Μελίσα Γκίλμπερτ είχε απευθύνει επιστολή προς τον δικαστή που χειρίζεται την υπόθεση, ζητώντας να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συζύγου της όσο παραμένει προφυλακισμένος στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Μπερναλίγιο στο Νέο Μεξικό. «Η πραγματικότητα είναι ότι ο Τιμ Μπάσφιλντ είναι η αγάπη μου, ο βράχος μου, ο σύντροφός μου στη δουλειά και στη ζωή», ανέφερε στην επιστολή. «Είναι η παρηγοριά και ο σύμβουλός μου. Η χαρά, το χιούμορ και το γρήγορο πνεύμα του δίνουν λάμψη στη ζωή μου. Ο Τιμ είναι, πολύ απλά, η καρδιά της άγριας και υπέροχης ευρύτερης οικογένειάς μας».
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός έγραψε: «Αξιότιμε δικαστά, αυτή είναι η πιο παράξενη επιστολή που έχω γράψει ποτέ. Το μόνο που θέλω είναι αυτός ο εξαιρετικός άνθρωπος να είναι ασφαλής και ακέραιος. Σας παρακαλώ, φροντίστε τον γλυκό σύζυγό μου. Όπως εκείνος είναι ο προστάτης μου, έτσι είμαι κι εγώ ο δικός του, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τον προστατεύσω και αυτό, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, μου ραγίζει την καρδιά».
Η Μελίσα Γκίλμπερτ και ο Τίμοθι Μπάσφιλντ είχαν συναντηθεί αρκετές φορές στη δεκαετία του 1980, χωρίς όμως να αναπτύξουν τότε σχέση. Η προσωπική τους επαφή εξελίχθηκε σε δεσμό το 2012 και παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2013.
