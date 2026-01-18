Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του ζητά από τον δικαστή να προστατεύσει τον σύζυγό της σε περίπτωση που καταδικαστεί
Η Μελίσα Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Μέσω επιστολής προς τον δικαστή, η σύζυγος του Τίμοθι ΜπάσφιλντΜελίσα Γκίλμπερτ ζητά την ασφάλειά του σε περίπτωση που καταδικαστεί για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Στην επιστολή της προς το δικαστήριο, η Γκίλμπερτ περιγράφει λεπτομερώς την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του συζύγου της, τονίζοντας την ηθική και την αφοσίωσή του στην οικογένεια και άλλους ανθρώπους. Η ίδια σημειώνει ότι «ο Τιμ είναι η καρδιά της ευρύτερης οικογένειάς μας» και ότι η σχέση τους ξεκίνησε επίσημα το 2012, αν και είχαν γνωριστεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Η ηθοποιός αναφέρει πως παρακολουθούσε τον σύζυγό της να μεγαλώνει τον γιο της, Μάικλ, ως έφηβο, προσφέροντάς του καθοδήγηση, αγάπη και φροντίδα τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Επίσης, σημειώνει ότι οι άνθρωποι στον χώρο εργασίας του, αλλά και πρώην μαθητές του, τον θεωρούν «τον αγαπημένο τους» δάσκαλο και σκηνοθέτη.

Ο Μπάσφιλντ παραδόθηκε στην αστυνομία την Τρίτη 13 Ιανουαρίου μετά το ένταλμα σύλληψης για σεξουαλική κακοποίηση δύο αγοριών, 11 ετών, δίδυμων, των οποίων η ταυτότητα δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Αντιμετωπίζει ακόμη, δύο κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με ανήλικο και μία για κακοποίηση παιδιού. Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ βρίσκεται υπό κράτηση χωρίς εγγύηση ενόψει της προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας στις 20 Ιανουαρίου.

Ο ηθοποιός σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ πριν παραδοθεί, δήλωσε αθώος: «Είναι όλα ψέματα και δεν έκανα τίποτα σε αυτά τα μικρά αγόρια. Θα παλέψω και θα αθωωθώ» είπε μεταξύ άλλων.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
