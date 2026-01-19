Πέθανε ο πατέρας της Τόνιας Σωτηροπούλου, η ανάρτηση στα social media

Ο μπαμπάς μου μου έλεγε πως όταν πεθάνει θα ήθελε οι άνθρωποι να τον θυμούνται για το χιούμορ του, έγραψε η ηθοποιός