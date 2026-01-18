Αντώνης Γούναρης για το επερχόμενο κομμάτι του Πασχάλη Τερζή: Είναι έτοιμο, θα ακούσετε όταν κυκλοφορήσει πόσο καλά τραγουδάει
Είναι σε μια πολύ καλή φάση και είμαστε χαρούμενοι, γιατί τον ακούμε όπως τον ξέρουμε, δήλωσε ο συνθέτης
Έτοιμο δήλωσε ο Αντώνης Γούναρης ότι είναι το νέο κομμάτι του Πασχάλη Τερζή, με τον συνθέτη που συμμετέχει στην ενορχήστρωσή του, να επισημαίνει πως η φωνή του ερμηνευτή παραμένει στο ίδιο υψηλό επίπεδο που είχε καθ’ όλη τη διάρκεια της δισκογραφικής του πορείας.
Ο Αντώνης Γούναρης μίλησε για το επερχόμενο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή σε συνεργασία με τον Χρήστο Νικολόπουλο, στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», που προβλήθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.
Μεταξύ άλλων, ο συνθέτης αναφέρθηκε στη δισκογραφική επιστροφή του καλλιτέχνη και πιο συγκεκριμένα στην εμπειρία του από τη συνεργασία τους: «Θα είμαι ο ενορχηστρωτής του νέου τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή. Είναι ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ακούσαμε πάλι τη φωνή του Πασχάλη. Θα ακούσετε και εσείς όταν κυκλοφορήσει πόσο καλά τραγουδάει ο Πασχάλης Τερζής. Ετοιμάζουν και το βίντεοκλιπ όταν είναι έτοιμο, θα βγει το τραγούδι».
Δείτε το βίντεο
Σχετικά με το εάν ο Πασχάλης Τερζής σκοπεύει να κάνει κάποια ζωντανή εμφάνιση, ο Αντώνης Γούναρης απάντησε: «Δεν τον ενδιαφέρει πια τον Πασχάλη Τερζή να τραγουδά μπροστά σε κόσμο» και πρόσθεσε για την περίοδο που διανύει ο καλλιτέχνης: «Είναι σε μια πολύ καλή φάση και είμαστε χαρούμενοι, γιατί τον ακούμε όπως τον ξέρουμε. Το τραγούδι είναι έτοιμο. Είναι πολύ καλό. Είναι από αυτά που λείπουν από τη δισκογραφία. Ο Θεός έδωσε ένα χάρισμα στον Πασχάλη Τερζή. Θα ακούσουν οι τραγουδιστές, πώς πρέπει να είναι κανονικά ένα λαϊκό τραγούδι. Δεν έχουμε ακόμα τίτλο».
Τέλος, περιγράφοντας την καθημερινότητα και την αφοσίωση του τραγουδιστή στη μουσική, ο Αντώνης Γούναρης εξήγησε: «Και να μην το λέει, σίγουρα του λείπει ο κόσμος και το χειροκρότημα. Σε όλους λείπει να παίρνουν αγάπη από τον κόσμο. Όταν βρισκόμαστε δε συζητάμε τόσο πολύ, πιο πολύ τραγουδάει. Στο μυαλό του έχει πάντα το τραγούδι. Στην υγεία του είναι μια χαρά. Έχει το κτήμα του και εκεί φτιάχνει τα δικά του τα διάφορα».
