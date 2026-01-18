Αντώνης Γούναρης για το επερχόμενο κομμάτι του Πασχάλη Τερζή: Είναι έτοιμο, θα ακούσετε όταν κυκλοφορήσει πόσο καλά τραγουδάει

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfrl6ps1uc0x)

Σχετικά

με το εάν ο

Πασχάλης

Τερζής σκοπεύει να κάνει κάποια ζωντανή εμφάνιση, ο Αντώνης Γούναρης

απάντησε

: «

και πρόσθεσε για την περίοδο που διανύει ο καλλιτέχνης:

.