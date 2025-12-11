Χρήστος Νικολόπουλος: Ο Πασχάλης Τερζής μου τραγούδησε ένα νέο κομμάτι, θα το ακούσουμε σε λίγο καιρό

«

».



Νωρίτερα, ο Χρήστος Νικολόπουλος μίλησε για τη σχέση του με τον Πασχάλη Τερζή, εκφράζοντας ότι του λείπει η παρουσία του από τον χώρο της μουσικής:

«

».

Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στα πρώτα βήματα του τραγουδιστή, τότε που ο Πασχάλης Τερζής δεν είχε ιδιαίτερη στήριξη από τον καλλιτεχνικό χώρο:

«

».

Αγαπημένος μου φίλος, πολύ καλός άνθρωπος, μας λείπει. Είναι υπέροχος, δεν περιγράφεται, είναι πολύ καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης, μου ταιριάζει πολύΕγώ κατάλαβα την αξία του Πασχάλη, ήμουν ο πρώτος που του έδωσα τον πρώτο δίσκο. Και του είπα "θα πας πολύ καλά" και η απάντησή του ήταν "όλοι τα ίδια μου λένε αλλά κανείς δε με βοηθάει". Του λέω "εγώ θα σε βοηθήσω" και κάναμε τον πρώτο δίσκο και πραγματικά το άξιζε και βρήκε έναν υπέροχο δρόμο