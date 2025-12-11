Χρήστος Νικολόπουλος: Ο Πασχάλης Τερζής μου τραγούδησε ένα νέο κομμάτι, θα το ακούσουμε σε λίγο καιρό
Κατάλαβα την αξία του Πασχάλη, ήμουν ο πρώτος που του έδωσα τον πρώτο δίσκο, δήλωσε ο μουσικός για τον τραγουδιστή
Ένα νέο κομμάτι αναμένεται να κυκλοφορήσει ο Πασχάλης Τερζής σύμφωνα με αποκάλυψη που έκανε ο Χρήστος Νικολόπουλος.
Ο τραγουδιστής τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας και τα μουσικά δρώμενα. Σε συζήτηση που είχε ο μουσικός για την πορεία του λαϊκού ερμηνευτή την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Η Ζωή σου όλη», έκανε γνωστό ότι άκουσε τον Πασχάλη Τερζή να ερμηνεύει ένα νέο κομμάτι, το οποίο θα ακούσει μελλοντικά και το κοινό του. Όπως είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος: «Σε λίγο καιρό κατόρθωσα και μπόρεσα και μου τραγούδησε ένα νέο τραγούδι. Θα το ακούσουμε σε λίγο καιρό».
Νωρίτερα, ο Χρήστος Νικολόπουλος μίλησε για τη σχέση του με τον Πασχάλη Τερζή, εκφράζοντας ότι του λείπει η παρουσία του από τον χώρο της μουσικής: «Αγαπημένος μου φίλος, πολύ καλός άνθρωπος, μας λείπει. Είναι υπέροχος, δεν περιγράφεται, είναι πολύ καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης, μου ταιριάζει πολύ».
Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στα πρώτα βήματα του τραγουδιστή, τότε που ο Πασχάλης Τερζής δεν είχε ιδιαίτερη στήριξη από τον καλλιτεχνικό χώρο: «Εγώ κατάλαβα την αξία του Πασχάλη, ήμουν ο πρώτος που του έδωσα τον πρώτο δίσκο. Και του είπα "θα πας πολύ καλά" και η απάντησή του ήταν "όλοι τα ίδια μου λένε αλλά κανείς δε με βοηθάει". Του λέω "εγώ θα σε βοηθήσω" και κάναμε τον πρώτο δίσκο και πραγματικά το άξιζε και βρήκε έναν υπέροχο δρόμο».
