Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει ξανά στις πίστες, ξεκαθάρισε ο Χρήστος Νικολόπουλος
GALA
Χρήστος Νικολόπουλος Πασχάλης Τερζής

Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει ξανά στις πίστες, ξεκαθάρισε ο Χρήστος Νικολόπουλος

«Πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο - τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα, δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει», δήλωσε μεταξύ άλλων ο συνθέτης

Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει ξανά στις πίστες, ξεκαθάρισε ο Χρήστος Νικολόπουλος
Στέλλα Μούτσιου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Την επιστροφή του Πασχάλη Τερζή στη μουσική σκηνή διέψευσε σε δηλώσεις του ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ο γνωστός συνθέτης εξήγησε πως το γεγονός ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι του 76χρονου δεν σημαίνει πως θα ανέβει ξανά στις πίστες.

Πριν από μερικές ημέρες ο Χρήστος Νικολόπουλος είχε ανακοινώσει ο ίδιος πως θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό ένα τραγούδι του Πασχάλη Τερζή και έκτοτε δημιουργήθηκαν εντυπώσεις σχετικά με την επιστροφή του τραγουδιστή μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Επειδή, όμως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ξεκαθάρισε τι συμβαίνει σε συνέντευξη που έδωσε στο Buongiorno.

Ο συνθέτης, συγκεκριμένα, είπε: «Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου, πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο, τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα και το βγάζουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει ο άνθρωπος. Το λέω γιατί θα αρχίσουν να του κάνουν προτάσεις για μαγαζιά, για δίσκους και τέτοια. Ένα τραγούδι είναι, πάρα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο μετά τις γιορτές θα βγει. Λόγω φιλίας το έκανε, επειδή με αγαπάει και τον αγαπώ. Με τον Πασχάλη μιλάω συνεχώς, είναι μία χαρά, δεν έχει χάσει το χιούμορ του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κάποια συναυλία με τον Πασχάλη. Είναι χαρούμενος, ζει ευτυχισμένα και δεν θέλει καμία σχέση με το τραγούδι».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-deyn6sa20mch)
Στέλλα Μούτσιου
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης