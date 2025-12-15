Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει ξανά στις πίστες, ξεκαθάρισε ο Χρήστος Νικολόπουλος
Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει ξανά στις πίστες, ξεκαθάρισε ο Χρήστος Νικολόπουλος
«Πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο - τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα, δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει», δήλωσε μεταξύ άλλων ο συνθέτης
Την επιστροφή του Πασχάλη Τερζή στη μουσική σκηνή διέψευσε σε δηλώσεις του ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ο γνωστός συνθέτης εξήγησε πως το γεγονός ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι του 76χρονου δεν σημαίνει πως θα ανέβει ξανά στις πίστες.
Πριν από μερικές ημέρες ο Χρήστος Νικολόπουλος είχε ανακοινώσει ο ίδιος πως θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό ένα τραγούδι του Πασχάλη Τερζή και έκτοτε δημιουργήθηκαν εντυπώσεις σχετικά με την επιστροφή του τραγουδιστή μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Επειδή, όμως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ξεκαθάρισε τι συμβαίνει σε συνέντευξη που έδωσε στο Buongiorno.
Ο συνθέτης, συγκεκριμένα, είπε: «Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου, πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο, τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα και το βγάζουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει ο άνθρωπος. Το λέω γιατί θα αρχίσουν να του κάνουν προτάσεις για μαγαζιά, για δίσκους και τέτοια. Ένα τραγούδι είναι, πάρα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο μετά τις γιορτές θα βγει. Λόγω φιλίας το έκανε, επειδή με αγαπάει και τον αγαπώ. Με τον Πασχάλη μιλάω συνεχώς, είναι μία χαρά, δεν έχει χάσει το χιούμορ του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κάποια συναυλία με τον Πασχάλη. Είναι χαρούμενος, ζει ευτυχισμένα και δεν θέλει καμία σχέση με το τραγούδι».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-deyn6sa20mch)
Πριν από μερικές ημέρες ο Χρήστος Νικολόπουλος είχε ανακοινώσει ο ίδιος πως θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό ένα τραγούδι του Πασχάλη Τερζή και έκτοτε δημιουργήθηκαν εντυπώσεις σχετικά με την επιστροφή του τραγουδιστή μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Επειδή, όμως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ξεκαθάρισε τι συμβαίνει σε συνέντευξη που έδωσε στο Buongiorno.
Ο συνθέτης, συγκεκριμένα, είπε: «Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου, πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο, τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα και το βγάζουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει ο άνθρωπος. Το λέω γιατί θα αρχίσουν να του κάνουν προτάσεις για μαγαζιά, για δίσκους και τέτοια. Ένα τραγούδι είναι, πάρα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο μετά τις γιορτές θα βγει. Λόγω φιλίας το έκανε, επειδή με αγαπάει και τον αγαπώ. Με τον Πασχάλη μιλάω συνεχώς, είναι μία χαρά, δεν έχει χάσει το χιούμορ του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κάποια συναυλία με τον Πασχάλη. Είναι χαρούμενος, ζει ευτυχισμένα και δεν θέλει καμία σχέση με το τραγούδι».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα