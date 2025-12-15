Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει ξανά στις πίστες, ξεκαθάρισε ο Χρήστος Νικολόπουλος

«Πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο - τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα, δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει», δήλωσε μεταξύ άλλων ο συνθέτης