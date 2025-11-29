Μέγκαν Φοξ - Μασίν Γκαν Κέλι: Δίνουν νέα ευκαιρία στη σχέση τους - Η κοινή έξοδος με την κόρη τους
Μέγκαν Φοξ - Μασίν Γκαν Κέλι: Δίνουν νέα ευκαιρία στη σχέση τους - Η κοινή έξοδος με την κόρη τους
Το ζευγάρι επισκέφτηκε με την Σάγκα τον ζωολογικό κήπο του Λος Άντζελες
Μια χαλαρή οικογενειακή έξοδο πραγματοποίησαν η Μέγκαν Φοξ και ο Μασίν Γκαν Κέλι, επιλέγοντας αυτή τη φορά τον ζωολογικό κήπο του Λος Άντζελες για να περάσουν χρόνο μαζί με την 7 μηνών κόρη τους, Σάγκα. Το ζευγάρι απέφυγε τα φώτα της δημοσιότητας και κινήθηκε διακριτικά στους χώρους του ζωολογικού κήπου, απολαμβάνοντας τη βόλτα του σε μια πιο ιδιωτική και ήρεμη ατμόσφαιρα.
Οι δυο τους απαθανατίστηκαν σε τρυφερές στιγμές με τη μικρή τους κόρη, την οποία ο τραγουδιστής κρατούσε σε ειδικό μάρσιπο στο στήθος του, ενώ μαζί με τη Μέγκαν Φοξ περιηγούνταν στις εγκαταστάσεις. Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, το ζευγάρι φαίνεται να ποζάρει χαμογελαστό, απολαμβάνοντας την οικογενειακή του στιγμή μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
Η επίσκεψη έγινε με αφορμή το εντυπωσιακό θεματικό event «LA Zoo Lights», το οποίο προσφέρει κάθε χρόνο στον ζωολογικό κήπο ένα εορταστικό σκηνικό με φωταγωγήσεις και διακοσμητικές εγκαταστάσεις, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα φαντασμαγορικό τοπίο.
Η Μέγκαν Φοξ και ο Μασίν Γκαν Κέλι, όπως φαίνεται, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για μια οικογενειακή εξόρμηση, απολαμβάνοντας τόσο το εορταστικό κλίμα, όσο και την παρέα της κόρης τους. Η Σάγκα, που είναι το πρώτο παιδί του ζευγαριού, φαίνεται πως αποτελεί πλέον απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή τους, με τους δυο καλλιτέχνες να προσπαθούν να βρίσκουν χρόνο για κοινές στιγμές, ακόμη και εν μέσω του απαιτητικού επαγγελματικού τους προγράμματος.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
