Ο Γιώργος Σεϊταρίδης επέστρεψε στο θέατρο μετά από 12 χρόνια - Δείτε βίντεο

Γιώργος Σεϊταρίδης Θέατρο

Ο ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια είχε μετακομίσει στο Πήλιο, επέστρεψε στην Αθήνα και συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν»

Ιωάννα Μαρίνου
Στο θεατρικό σανίδι επέστρεψε ο Γιώργος Σεϊταρίδης, έπειτα από τα 12 χρόνια απόχης του από την υποκριτική.

Το βράδυ του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, έκανε πρεμιέρα η παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» στο θέατρο «Εν Αθήναις», όπου συμμετέχει ο ηθοποιός μαζί με τους Γιάννα Σταυράκη, Νικόλα Μπράβο, Στέφανο Κακαβούλη, Ορνέλα Λούτη, Θάνο Κρομμύδα και άλλους συναδέλφους του.

Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο Γιώργος Σεϊταρίδης εμφανίζεται στο τέλος του έργου στη σκηνή να δέχεται μαζί με τους υπόλοιπους ηθοποιούς το θερμό χειροκρότημα του κοινού κατά την υπόκλισή τους.

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από την υποκριτική για να ζήσει στο Πήλιο και να ασχοληθεί με τη μελισσοκομία, μίλησε για τις αλλαγές που προκάλεσε στη ζωή του η στροφή του προς τη θρησκεία. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Στούντιο 4» εξομολογήθηκε ότι η πίστη του στον Θεό του έδωσε νόημα στη ζωή του.

Καλεσμένος στην εκπομπή την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός εξήγησε ότι μεγαλώνοντας αναζητούσε απαντήσεις για τη ζωή του. Αφού δοκίμασε διάφορους δρόμους, τελικά βρήκε την απάντηση στην Ορθοδοξία. Όπως δήλωσε: «Έχω περάσει από διάφορες φάσεις, είμαι ένα παιδί που ακολουθούσα αυτό που μου έλεγε η καρδιά μου. Μεγαλώνοντας, όταν ήρθε περισσότερο η λογική και η ενσυναίσθηση και κατανοούσα καλύτερα τον κόσμο, δεν υπήρχε κανείς να μου δώσει απάντηση για το τι είναι η ζωή. Την απάντηση τη βρήκα με πολλούς τρόπους, γιατί είναι μία μεγάλη πορεία αναζήτησης. Διάβασα, αναζήτησα απαντήσεις σε θρησκείες, σε πνευματικότητα. Τελικά, κατέληξα στην Ορθοδοξία».
