Ο Γιώργος Σεϊταρίδης επέστρεψε στο θέατρο μετά από 12 χρόνια - Δείτε βίντεο

Γιώργος Σεϊταρίδης , έπειτα από τα 12 χρόνια απόχης του από την υποκριτική.

«Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» στο θέατρο «Εν Αθήναις», όπου συμμετέχει ο ηθοποιός μαζί με τους Γιάννα Σταυράκη, Νικόλα Μπράβο, Στέφανο Κακαβούλη, Ορνέλα Λούτη, Θάνο Κρομμύδα και άλλους συναδέλφους του.





Σεϊταρίδης εμφανίζεται στο τέλος του έργου στη σκηνή να δέχεται μαζί με τους υπόλοιπους ηθοποιούς το θερμό χειροκρότημα του κοινού κατά την υπόκλισή τους.

