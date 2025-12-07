Ο Γιώργος Σεϊταρίδης επέστρεψε στο θέατρο μετά από 12 χρόνια - Δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Σεϊταρίδης επέστρεψε στο θέατρο μετά από 12 χρόνια - Δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια είχε μετακομίσει στο Πήλιο, επέστρεψε στην Αθήνα και συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν»
Στο θεατρικό σανίδι επέστρεψε ο Γιώργος Σεϊταρίδης, έπειτα από τα 12 χρόνια απόχης του από την υποκριτική.
Το βράδυ του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, έκανε πρεμιέρα η παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» στο θέατρο «Εν Αθήναις», όπου συμμετέχει ο ηθοποιός μαζί με τους Γιάννα Σταυράκη, Νικόλα Μπράβο, Στέφανο Κακαβούλη, Ορνέλα Λούτη, Θάνο Κρομμύδα και άλλους συναδέλφους του.
Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο Γιώργος Σεϊταρίδης εμφανίζεται στο τέλος του έργου στη σκηνή να δέχεται μαζί με τους υπόλοιπους ηθοποιούς το θερμό χειροκρότημα του κοινού κατά την υπόκλισή τους.
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Σεϊταρίδης, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από την υποκριτική για να ζήσει στο Πήλιο και να ασχοληθεί με τη μελισσοκομία, μίλησε για τις αλλαγές που προκάλεσε στη ζωή του η στροφή του προς τη θρησκεία. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Στούντιο 4» εξομολογήθηκε ότι η πίστη του στον Θεό του έδωσε νόημα στη ζωή του.
Καλεσμένος στην εκπομπή την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός εξήγησε ότι μεγαλώνοντας αναζητούσε απαντήσεις για τη ζωή του. Αφού δοκίμασε διάφορους δρόμους, τελικά βρήκε την απάντηση στην Ορθοδοξία. Όπως δήλωσε: «Έχω περάσει από διάφορες φάσεις, είμαι ένα παιδί που ακολουθούσα αυτό που μου έλεγε η καρδιά μου. Μεγαλώνοντας, όταν ήρθε περισσότερο η λογική και η ενσυναίσθηση και κατανοούσα καλύτερα τον κόσμο, δεν υπήρχε κανείς να μου δώσει απάντηση για το τι είναι η ζωή. Την απάντηση τη βρήκα με πολλούς τρόπους, γιατί είναι μία μεγάλη πορεία αναζήτησης. Διάβασα, αναζήτησα απαντήσεις σε θρησκείες, σε πνευματικότητα. Τελικά, κατέληξα στην Ορθοδοξία».
Το βράδυ του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, έκανε πρεμιέρα η παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» στο θέατρο «Εν Αθήναις», όπου συμμετέχει ο ηθοποιός μαζί με τους Γιάννα Σταυράκη, Νικόλα Μπράβο, Στέφανο Κακαβούλη, Ορνέλα Λούτη, Θάνο Κρομμύδα και άλλους συναδέλφους του.
Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο Γιώργος Σεϊταρίδης εμφανίζεται στο τέλος του έργου στη σκηνή να δέχεται μαζί με τους υπόλοιπους ηθοποιούς το θερμό χειροκρότημα του κοινού κατά την υπόκλισή τους.
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Σεϊταρίδης, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από την υποκριτική για να ζήσει στο Πήλιο και να ασχοληθεί με τη μελισσοκομία, μίλησε για τις αλλαγές που προκάλεσε στη ζωή του η στροφή του προς τη θρησκεία. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Στούντιο 4» εξομολογήθηκε ότι η πίστη του στον Θεό του έδωσε νόημα στη ζωή του.
Καλεσμένος στην εκπομπή την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός εξήγησε ότι μεγαλώνοντας αναζητούσε απαντήσεις για τη ζωή του. Αφού δοκίμασε διάφορους δρόμους, τελικά βρήκε την απάντηση στην Ορθοδοξία. Όπως δήλωσε: «Έχω περάσει από διάφορες φάσεις, είμαι ένα παιδί που ακολουθούσα αυτό που μου έλεγε η καρδιά μου. Μεγαλώνοντας, όταν ήρθε περισσότερο η λογική και η ενσυναίσθηση και κατανοούσα καλύτερα τον κόσμο, δεν υπήρχε κανείς να μου δώσει απάντηση για το τι είναι η ζωή. Την απάντηση τη βρήκα με πολλούς τρόπους, γιατί είναι μία μεγάλη πορεία αναζήτησης. Διάβασα, αναζήτησα απαντήσεις σε θρησκείες, σε πνευματικότητα. Τελικά, κατέληξα στην Ορθοδοξία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα