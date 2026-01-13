Γιώργος Σεϊταρίδης για την επιστροφή του στο θέατρο: Μου πήρε 2-3 χρόνια να πάρω την απόφαση
Γιώργος Σεϊταρίδης για την επιστροφή του στο θέατρο: Μου πήρε 2-3 χρόνια να πάρω την απόφαση
Τα πρώτα χρόνια που ήμουν στο βουνό, δεν μου είχε λείψει η επαφή με τον κόσμο, επισήμανε ο ηθοποιός
Το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να πάρει την απόφαση να επιστρέψει στο θέατρο μετά από μία δεκαετία αποχής αποκάλυψε ο Γιώργος Σεϊταρίδης.
Ο ηθοποιός που εμφανίζεται και πάλι στο θεατρικό σανίδι εξήγησε πως στην αρχή δεν του έλειπε η επαφή με το κοινό. Ωστόσο, τα τελευταία δύο με τρία χρόνια είχε αρχίσει να επεξεργάζεται την ιδέα να αποτελέσει ξανά μέρος μιας παράστασης.
«Επιστρέφω στο θέατρο μετά από 9-10 χρόνια. Νομίζω τότε ήταν η τελευταία παράσταση. Τα πρώτα χρόνια που ήμουν στο βουνό, τα 7-8 χρόνια, δεν μου είχε λείψει το κομμάτι της δουλειάς που έχει να κάνει με την επαφή με τον κόσμο. Μετά άρχισα να το σκέφτομαι. Μου πήρε 2-3 χρόνια να πάρω την απόφαση και κατέβηκα πέρυσι και βρέθηκα εδώ» είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου.
Δείτε το βίντεο
