Γιώργος Σεϊταρίδης για την επιστροφή του στο θέατρο: Μου πήρε 2-3 χρόνια να πάρω την απόφαση
Τα πρώτα χρόνια που ήμουν στο βουνό, δεν μου είχε λείψει η επαφή με τον κόσμο, επισήμανε ο ηθοποιός

Το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να πάρει την απόφαση να επιστρέψει στο θέατρο μετά από μία δεκαετία αποχής αποκάλυψε ο Γιώργος Σεϊταρίδης.

Ο ηθοποιός που εμφανίζεται και πάλι στο θεατρικό σανίδι εξήγησε πως στην αρχή δεν του έλειπε η επαφή με το κοινό. Ωστόσο, τα τελευταία δύο με τρία χρόνια είχε αρχίσει να επεξεργάζεται την ιδέα να αποτελέσει ξανά μέρος μιας παράστασης.

«Επιστρέφω στο θέατρο μετά από 9-10 χρόνια. Νομίζω τότε ήταν η τελευταία παράσταση. Τα πρώτα χρόνια που ήμουν στο βουνό, τα 7-8 χρόνια, δεν μου είχε λείψει το κομμάτι της δουλειάς που έχει να κάνει με την επαφή με τον κόσμο. Μετά άρχισα να το σκέφτομαι. Μου πήρε 2-3 χρόνια να πάρω την απόφαση και κατέβηκα πέρυσι και βρέθηκα εδώ» είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου.

