Σταύρος κατά Gio στο Survivor: Δεν μπορώ να τον πάρω σοβαρά, γίνεται ρεζίλι για να γίνει γνωστός
Σταύρος κατά Gio στο Survivor: Δεν μπορώ να τον πάρω σοβαρά, γίνεται ρεζίλι για να γίνει γνωστός

Είναι το σόου του αυτό, είπε για τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας

Κατά του Gio Καραντώνη στράφηκε ο Σταύρος Φλώρος στο  νέο επεισόδιο του Survivor, τονίζοντας πως γίνεται ρεζίλι για να κερδίσει δημοσιότητα. Ο παίκτης από τους Επαρχιώτες σχολίασε τη στάση του μέλους της αντίπαλης ομάδας και διευκρίνισε πως δεν μπορεί να τον πάρει στα σοβαρά.

Μιλώντας στην κάμερα, ο Σταύρος είπε στο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης, που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου: «Γενικά ο Gio είναι το σόου του αυτό. Εγώ που τον ξέρω και σαν νεολαία, γιατί αυτόν τον κρίνει η νεολαία πιο πολύ… δεν μπορώ να τον πάρω σοβαρά σαν άντρα. Ξέρω ότι αυτό που κάνει για να γίνει γνωστός. Δεν μπορώ να του δώσω το respect».

Συνεχίζοντας, ο Σταύρος Φλώρος υποστήριξε πως ο παίκτης από τη ομάδα των Αθηναίων ρεζιλεύεται για να προβληθεί. «Ουσιαστικά γίνεται ρεζίλι για να γίνει γνωστός. Γενικότερα υπάρχει μια φράση που λέει ''σκυλί που γαβγίζει δεν δαγκώνει''. Οπότε… ακουμπάμε σε αυτή τη φράση και συνεχίζουμε κανονικά», συμπλήρωσε.

