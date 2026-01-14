Ντέιβιντ Χάρμπορ για διπολική διαταραχή: Υπήρχαν στιγμές που πίστευα ότι δεν θα καταφέρω ποτέ να κάνω αυτό που θέλω
Η διαταραχή ψυχικής υγείας είναι κάτι με το οποίο ζω, αλλά δεν με ορίζει, δήλωσε ο ηθοποιός
Στη μάχη του με διπολική διαταραχή αναφέρθηκε ο Ντέιβιντ Χάρμπορ, δηλώνοντας πως υπήρχαν στιγμές που θεωρούσε ότι δεν θα κατάφερνε να ζήσει τη ζωή του, όπως θα ήθελε.
Ο πρωταγωνιστής του Stranger Things διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή στα είκοσί του χρόνια και έκτοτε μιλά ανοιχτά για τη ζωή με την πάθηση. «Ήθελα ο κόσμος να ξέρει ότι, παρότι τώρα ζω τα όνειρά μου, δεν ήταν πάντα έτσι», δήλωσε στο Future Of Personal Health.
«Μπορεί να υπάρχει εκεί έξω μια μητέρα ενός παιδιού που μόλις διαγνώστηκε με μια ψυχική ασθένεια και να ανησυχεί ότι το παιδί της θα γίνει παρίας. Ήθελα να απευθυνθώ σε εκείνη και στα εκατομμύρια ανθρώπων που γνωρίζουν και αγαπούν ανθρώπους που υποφέρουν», πρόσθεσε.
Στη συνέχεια, τόνισε ότι το πρόβλημα της ψυχικής του υγείας δεν ορίζει όλη του τη ζωή. «Η διαταραχή ψυχικής υγείας μου είναι κάτι με το οποίο ζω, αλλά δεν με ορίζει. Ωστόσο, αν σε ορίζει εσένα, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι υπάρχει τρόπος να έχεις μια εξαιρετικά γεμάτη ζωή. Είμαι ζωντανή απόδειξη ότι μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις να γίνεις».
Η διπολική διαταραχή τον έκανε κάποτε να πιστεύει ότι δεν θα είχε τη δύναμη να πραγματοποιήσει τα όνειρά του: «Υπήρξαν στιγμές που πίστευα ότι δεν θα καταφέρω ποτέ να κάνω αυτό που θέλω σε αυτή τη ζωή ή ότι, ειλικρινά, δεν θα σηκωθώ ποτέ από τον καναπέ. Και θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι τα πράγματα βελτιώνονται».
Ο ηθοποιός έλαβε τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής έπειτα από ένα μανιακό επεισόδιο, ένα περιστατικό που οδήγησε τους ίδιους του τους γονείς να τον κλείσουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε ίδρυμα. Ωστόσο, εξήγησε ότι δεν έχει παρουσιάσει υποτροπή «από τότε που υποβλήθηκα σε ψυχοθεραπεία με έναν καλό θεραπευτή» και επισήμανε ότι πως πλέον είναι καλύτερα εξοπλισμένος για να αντιμετωπίζει τα συμπτώματά της.
Για την εμπειρία του με τα μανιακά επεισόδια στο παρελθόν, πρόσθεσε: «Η σκέψη γίνεται αποδιοργανωμένη και χαοτική. Πράγματα που δεν έχουν νόημα αποκτούν νόημα. Ονόματα, αριθμοί και χρώματα αποκτούν μια διεστραμμένη συμβολική σημασία. Στη βάση όλων αυτών υπάρχει ένας θεμελιώδης ναρκισσισμός που με κάνει να πιστεύω ότι είμαι το κέντρο των πάντων, είτε για καλό είτε για κακό. Τα μανιακά μου επεισόδια είναι, φυσικά, εκδηλώσεις της δικής μου ιδιαίτερης ψυχοπαθολογίας. Όλα μοιράζονται αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά κάθε επεισόδιο συνδέεται με συγκεκριμένες εμμονές που είχα εκείνη την περίοδο».
David Harbour says he is 'living his dreams' after quitting alcohol and confronting his 'manic and chaotic' bipolar disorder - three months after marriage split https://t.co/ZJMOvUVzUA— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 14, 2026
Ο ηθοποιός έλαβε τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής έπειτα από ένα μανιακό επεισόδιο, ένα περιστατικό που οδήγησε τους ίδιους του τους γονείς να τον κλείσουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε ίδρυμα. Ωστόσο, εξήγησε ότι δεν έχει παρουσιάσει υποτροπή «από τότε που υποβλήθηκα σε ψυχοθεραπεία με έναν καλό θεραπευτή» και επισήμανε ότι πως πλέον είναι καλύτερα εξοπλισμένος για να αντιμετωπίζει τα συμπτώματά της.
Για την εμπειρία του με τα μανιακά επεισόδια στο παρελθόν, πρόσθεσε: «Η σκέψη γίνεται αποδιοργανωμένη και χαοτική. Πράγματα που δεν έχουν νόημα αποκτούν νόημα. Ονόματα, αριθμοί και χρώματα αποκτούν μια διεστραμμένη συμβολική σημασία. Στη βάση όλων αυτών υπάρχει ένας θεμελιώδης ναρκισσισμός που με κάνει να πιστεύω ότι είμαι το κέντρο των πάντων, είτε για καλό είτε για κακό. Τα μανιακά μου επεισόδια είναι, φυσικά, εκδηλώσεις της δικής μου ιδιαίτερης ψυχοπαθολογίας. Όλα μοιράζονται αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά κάθε επεισόδιο συνδέεται με συγκεκριμένες εμμονές που είχα εκείνη την περίοδο».
