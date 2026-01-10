Ο Nτέιβιντ Χάρμπορ αποχωρεί από τη νέα του ταινία για προσωπικούς λόγους: «Είναι ψυχικά και σωματικά καταβεβλημένος»
Η απόφαση του ηθοποιού λίγο μετά το τέλος του Stranger Things

Στέλλα Μούτσιου
Γνωστή έγινε η αποχώρηση του Ντέιβιντ Χάρμπορ από τη νέα του ταινία, με τον ηθοποιό να δηλώνει πως είναι εξαντλημένος σε ψυχολογικό και σωματικό επίπεδο.

Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ επρόκειτο να συμμετάσχει στο «Behemoth!», μία ταινία του Τόνι Γκίλροϊ, σε παραγωγή της Searchlight Pictures, με συμπρωταγωνιστές τους Πέδρο Πασκάλ και Ολίβια Γουάιλντ, ωστόσο η Searchlight αποκάλυψε στο Variety ότι ο ηθοποιός αποφάσισε να μη συμμετέχει στο πρότζεκτ, διότι ένιωσε «ψυχικά και σωματικά καταβεβλημένος» μετά το τέλος της σειράς Stranger Things και την περίοδο που ακολούθησε με τις απαιτούμενες προωθητικές ενέργειες.


Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ βιώνει γενικότερα μία φορτισμένη περίοδο και στην προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό του με τη Λίλι Άλεν, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο μετά την καταγγελία της συμπρωταγωνίστριάς του στο Stranger Things, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, για εκφοβισμό.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
