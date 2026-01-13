Η Ζόε Σαλντάνα κέρδισε τον τίτλο της πιο εμπορικής ηθοποιού χάρη στο Avatar: Fire and Ash
GALA
Ζόε Σαλντάνα Εισπράξεις Avatar

Η Ζόε Σαλντάνα κέρδισε τον τίτλο της πιο εμπορικής ηθοποιού χάρη στο Avatar: Fire and Ash

Η Σαλντάνα είναι πλέον η ηθοποιός με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω τη Σκάρλετ Γιόχανσον

Η Ζόε Σαλντάνα κέρδισε τον τίτλο της πιο εμπορικής ηθοποιού χάρη στο Avatar: Fire and Ash
Ιστορία έγραψε η Ζόε Σαλντάνα, αφού είναι πλέον επισήμως η ηθοποιός με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, χάρη στην ταινία «Avatar: Fire and Ash».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει στις τρεις εμπορικά πιο επιτυχημένες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου: το «Avatar» του 2009 και τη συνέχεια του 2022 «The Way of Water», που καταλαμβάνουν την πρώτη και την τρίτη θέση αντίστοιχα, καθώς και το «Avengers: Endgame» του 2019, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Επίσης, είναι η πρώτη ηθοποιός που έχει εμφανιστεί σε τέσσερις ταινίες με παγκόσμιες εισπράξεις άνω των δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του «Avengers: Infinity War» του 2018.

Πέρα από το «Avatar» και τις εμφανίσεις της στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel ως Γκαμόρα (συμμετείχε σε τρεις ταινίες «Guardians of the Galaxy»), η Σαλντάνα ενσάρκωσε επίσης τη Νιότα Ουχούρα στην τριλογία «Star Trek», η οποία ξεπέρασε συνολικά το ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.

Έως το 2024, οι συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις των ταινιών της Σαλντάνα ξεπερνούσαν τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντάς τη στην τρίτη θέση των πιο εμπορικών ηθοποιών, πίσω από τους συναδέλφους της στο MCU, Σκάρλετ Γιόχανσον και Σάμιουελ Λ. Τζάκσον.

Ωστόσο, η ηθοποιός εκτοξεύθηκε στην πρώτη θέση μετά την κυκλοφορία του τρίτου «Avatar» τον Δεκέμβριο, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια. Πλέον, οι ταινίες της έχουν φτάσει συνολικά τα 15,47 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του The Numbers.

Η Σαλντάνα είχε μια εντυπωσιακή χρονιά το 2025. Τον Μάρτιο κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Emilia Pérez, γράφοντας και πάλι ιστορία ως η πρώτη ηθοποιός από τη Δομινικανή Δημοκρατία που κατακτά χρυσό αγαλματίδιο. Το τολμηρό μιούζικαλ του Ζακ Οντιάρ χάρισε στη Σαλντάνα διακρίσεις στο Φεστιβάλ Καννών, όπου έκανε πρεμιέρα, Χρυσή Σφαίρα καθώς και τα βραβεία SAG, BAFTA, και Critics Choice.

«Νιώθω υπέροχα», δήλωσε πρόσφατα η Σαλντάνα στο Variety για το νέο της προσωνύμιο ως «βραβευμένη με Όσκαρ». «Ο σύζυγός μου (ο σκηνοθέτης Μάρκο Περέγκο Σαλντάνα) είναι ξεκαρδιστικός. Έχει ένα αστείο και λέει: “Ζ, δεν μπορείς πια να κάνεις τίποτα χωρίς να σε ανακοινώνουν ως ''Academy Award winner''. Δεν μπορείς ούτε τράπεζα να ληστέψεις, γιατί θα λένε ''βραβευμένη με Όσκαρ…''”. Και εγώ λέω: “Θεέ μου”», είπε γελώντας. «Αλλά είναι αλήθεια. Νιώθω τιμή. Είμαι πολύ χαρούμενη. Και ταυτόχρονα λέω: ''ΟΚ, συνεχίζουμε τη δουλειά''», κατέληξε.

Κλείσιμο
Φωτογραφία: Shutterstock

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης