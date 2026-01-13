Η Ζόε Σαλντάνα κέρδισε τον τίτλο της πιο εμπορικής ηθοποιού χάρη στο Avatar: Fire and Ash
Η Ζόε Σαλντάνα κέρδισε τον τίτλο της πιο εμπορικής ηθοποιού χάρη στο Avatar: Fire and Ash
Η Σαλντάνα είναι πλέον η ηθοποιός με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω τη Σκάρλετ Γιόχανσον
Ιστορία έγραψε η Ζόε Σαλντάνα, αφού είναι πλέον επισήμως η ηθοποιός με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, χάρη στην ταινία «Avatar: Fire and Ash».
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει στις τρεις εμπορικά πιο επιτυχημένες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου: το «Avatar» του 2009 και τη συνέχεια του 2022 «The Way of Water», που καταλαμβάνουν την πρώτη και την τρίτη θέση αντίστοιχα, καθώς και το «Avengers: Endgame» του 2019, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
Επίσης, είναι η πρώτη ηθοποιός που έχει εμφανιστεί σε τέσσερις ταινίες με παγκόσμιες εισπράξεις άνω των δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του «Avengers: Infinity War» του 2018.
Πέρα από το «Avatar» και τις εμφανίσεις της στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel ως Γκαμόρα (συμμετείχε σε τρεις ταινίες «Guardians of the Galaxy»), η Σαλντάνα ενσάρκωσε επίσης τη Νιότα Ουχούρα στην τριλογία «Star Trek», η οποία ξεπέρασε συνολικά το ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.
Έως το 2024, οι συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις των ταινιών της Σαλντάνα ξεπερνούσαν τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντάς τη στην τρίτη θέση των πιο εμπορικών ηθοποιών, πίσω από τους συναδέλφους της στο MCU, Σκάρλετ Γιόχανσον και Σάμιουελ Λ. Τζάκσον.
Ωστόσο, η ηθοποιός εκτοξεύθηκε στην πρώτη θέση μετά την κυκλοφορία του τρίτου «Avatar» τον Δεκέμβριο, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια. Πλέον, οι ταινίες της έχουν φτάσει συνολικά τα 15,47 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του The Numbers.
Η Σαλντάνα είχε μια εντυπωσιακή χρονιά το 2025. Τον Μάρτιο κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Emilia Pérez, γράφοντας και πάλι ιστορία ως η πρώτη ηθοποιός από τη Δομινικανή Δημοκρατία που κατακτά χρυσό αγαλματίδιο. Το τολμηρό μιούζικαλ του Ζακ Οντιάρ χάρισε στη Σαλντάνα διακρίσεις στο Φεστιβάλ Καννών, όπου έκανε πρεμιέρα, Χρυσή Σφαίρα καθώς και τα βραβεία SAG, BAFTA, και Critics Choice.
«Νιώθω υπέροχα», δήλωσε πρόσφατα η Σαλντάνα στο Variety για το νέο της προσωνύμιο ως «βραβευμένη με Όσκαρ». «Ο σύζυγός μου (ο σκηνοθέτης Μάρκο Περέγκο Σαλντάνα) είναι ξεκαρδιστικός. Έχει ένα αστείο και λέει: “Ζ, δεν μπορείς πια να κάνεις τίποτα χωρίς να σε ανακοινώνουν ως ''Academy Award winner''. Δεν μπορείς ούτε τράπεζα να ληστέψεις, γιατί θα λένε ''βραβευμένη με Όσκαρ…''”. Και εγώ λέω: “Θεέ μου”», είπε γελώντας. «Αλλά είναι αλήθεια. Νιώθω τιμή. Είμαι πολύ χαρούμενη. Και ταυτόχρονα λέω: ''ΟΚ, συνεχίζουμε τη δουλειά''», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει στις τρεις εμπορικά πιο επιτυχημένες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου: το «Avatar» του 2009 και τη συνέχεια του 2022 «The Way of Water», που καταλαμβάνουν την πρώτη και την τρίτη θέση αντίστοιχα, καθώς και το «Avengers: Endgame» του 2019, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
Επίσης, είναι η πρώτη ηθοποιός που έχει εμφανιστεί σε τέσσερις ταινίες με παγκόσμιες εισπράξεις άνω των δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του «Avengers: Infinity War» του 2018.
Πέρα από το «Avatar» και τις εμφανίσεις της στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel ως Γκαμόρα (συμμετείχε σε τρεις ταινίες «Guardians of the Galaxy»), η Σαλντάνα ενσάρκωσε επίσης τη Νιότα Ουχούρα στην τριλογία «Star Trek», η οποία ξεπέρασε συνολικά το ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.
Zoe Saldaña Becomes Highest-Grossing Actor of All Time With 'Avatar: Fire and Ash' https://t.co/YnIl9oXaQK— Variety (@Variety) January 13, 2026
Ωστόσο, η ηθοποιός εκτοξεύθηκε στην πρώτη θέση μετά την κυκλοφορία του τρίτου «Avatar» τον Δεκέμβριο, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια. Πλέον, οι ταινίες της έχουν φτάσει συνολικά τα 15,47 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του The Numbers.
Η Σαλντάνα είχε μια εντυπωσιακή χρονιά το 2025. Τον Μάρτιο κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Emilia Pérez, γράφοντας και πάλι ιστορία ως η πρώτη ηθοποιός από τη Δομινικανή Δημοκρατία που κατακτά χρυσό αγαλματίδιο. Το τολμηρό μιούζικαλ του Ζακ Οντιάρ χάρισε στη Σαλντάνα διακρίσεις στο Φεστιβάλ Καννών, όπου έκανε πρεμιέρα, Χρυσή Σφαίρα καθώς και τα βραβεία SAG, BAFTA, και Critics Choice.
«Νιώθω υπέροχα», δήλωσε πρόσφατα η Σαλντάνα στο Variety για το νέο της προσωνύμιο ως «βραβευμένη με Όσκαρ». «Ο σύζυγός μου (ο σκηνοθέτης Μάρκο Περέγκο Σαλντάνα) είναι ξεκαρδιστικός. Έχει ένα αστείο και λέει: “Ζ, δεν μπορείς πια να κάνεις τίποτα χωρίς να σε ανακοινώνουν ως ''Academy Award winner''. Δεν μπορείς ούτε τράπεζα να ληστέψεις, γιατί θα λένε ''βραβευμένη με Όσκαρ…''”. Και εγώ λέω: “Θεέ μου”», είπε γελώντας. «Αλλά είναι αλήθεια. Νιώθω τιμή. Είμαι πολύ χαρούμενη. Και ταυτόχρονα λέω: ''ΟΚ, συνεχίζουμε τη δουλειά''», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα