Η Σμαράγδα Καρύδη έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την είδηση του χωρισμού της από τον Θοδωρή Αθερίδη

Η ηθοποιός βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης που σκηνοθετεί

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την είδηση του χωρισμού της με τον Θοδωρή Αθερίδη, έκανε η Σμαράγδα Καρύδη.

Η ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στο θέατρο Ακροπόλ, στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης  «Hotel Amour», την οποία σκηνοθετεί. Η Σμαράγδα Καρύδη φωτογραφήθηκε με συναδέλφους της χαμογελαστή, μεταξύ των οποίων ήταν η Δήμητρα Ματσούκα και η Εβελίνα Παπούλια.

Η Σμαράγδα Καρύδη με τη Δήμητρα Ματσούκα
Η Εβελίνα Παπούλια με τη Σμαράγδα Καρύδη
Εύα Νάθενα, Σμαράγδα Καρύδη, Μαρούσκα Παναγιωτακοπούλου και Ελένη Κρίτα

Η ηθοποιός και ο Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας. Η είδηση για τις εξελίξεις στην προσωπική ζωή του πρώην ζευγάρι έγινε γνωστή στις 23 Δεκεμβρίου, ωστόσο το τέλος της σχέσης του ήρθε σε φιλικό κλίμα και διατηρεί καλές σχέσεις.

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Ανδρέας Νικολαρέας
