Η Σμαράγδα Καρύδη έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την είδηση του χωρισμού της από τον Θοδωρή Αθερίδη
Η ηθοποιός βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης που σκηνοθετεί
Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την είδηση του χωρισμού της με τον Θοδωρή Αθερίδη, έκανε η Σμαράγδα Καρύδη.
Η ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στο θέατρο Ακροπόλ, στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour», την οποία σκηνοθετεί. Η Σμαράγδα Καρύδη φωτογραφήθηκε με συναδέλφους της χαμογελαστή, μεταξύ των οποίων ήταν η Δήμητρα Ματσούκα και η Εβελίνα Παπούλια.
Η ηθοποιός και ο Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας. Η είδηση για τις εξελίξεις στην προσωπική ζωή του πρώην ζευγάρι έγινε γνωστή στις 23 Δεκεμβρίου, ωστόσο το τέλος της σχέσης του ήρθε σε φιλικό κλίμα και διατηρεί καλές σχέσεις.
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Ανδρέας Νικολαρέας
