Η Έμιλι Μπλαντ δεν περίμενε ποτέ ότι θα γινόταν ηθοποιός επειδή τραύλιζε έντονα
Η Έμιλι Μπλαντ δεν περίμενε ποτέ ότι θα γινόταν ηθοποιός επειδή τραύλιζε έντονα
Δεν μιλούσα με ευκολία, είπε η ηθοποιός
Για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το τραύλισμα μίλησε η Έμιλι Μπλαντ, εξηγώντας πως δεν περίμενε ποτέ ότι θα γινόταν ηθοποιός εξαιτίας αυτού.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Mirror και δήλωσε πως ήταν ένα πολύ ντροπαλό παιδί και δυσκολευόταν να μιλήσει μεγαλώνοντας.
Η Έμιλι Μπλαντ είπε χαρακτηριστικά για τη δυσκολία με την οποία μεγάλωσε: «Ήμουν αρκετά ντροπαλό παιδί. Είχα πολύ έντονο τραυλισμό, οπότε δεν μιλούσα με ευκολία. Έτσι, το να καταλήξω σε μια δουλειά όπου θα έπρεπε να μιλάω ήταν κάπως εντελώς απρόσιτο για μένα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Mirror και δήλωσε πως ήταν ένα πολύ ντροπαλό παιδί και δυσκολευόταν να μιλήσει μεγαλώνοντας.
Η Έμιλι Μπλαντ είπε χαρακτηριστικά για τη δυσκολία με την οποία μεγάλωσε: «Ήμουν αρκετά ντροπαλό παιδί. Είχα πολύ έντονο τραυλισμό, οπότε δεν μιλούσα με ευκολία. Έτσι, το να καταλήξω σε μια δουλειά όπου θα έπρεπε να μιλάω ήταν κάπως εντελώς απρόσιτο για μένα».
Emily Blunt reveals she never expected to be an actress after a bad stutter left her thinking it was 'completely out of reach' https://t.co/JAC9zF1qxi— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 11, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα