Η Έμιλι Μπλαντ δεν περίμενε ποτέ ότι θα γινόταν ηθοποιός επειδή τραύλιζε έντονα
Δεν μιλούσα με ευκολία, είπε η ηθοποιός

Στέλλα Μούτσιου
Για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το τραύλισμα μίλησε η Έμιλι Μπλαντ, εξηγώντας πως δεν περίμενε ποτέ ότι θα γινόταν ηθοποιός εξαιτίας αυτού.

Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Mirror και δήλωσε πως ήταν ένα πολύ ντροπαλό παιδί και δυσκολευόταν να μιλήσει μεγαλώνοντας.

Η Έμιλι Μπλαντ είπε χαρακτηριστικά για τη δυσκολία με την οποία μεγάλωσε: «Ήμουν αρκετά ντροπαλό παιδί. Είχα πολύ έντονο τραυλισμό, οπότε δεν μιλούσα με ευκολία. Έτσι, το να καταλήξω σε μια δουλειά όπου θα έπρεπε να μιλάω ήταν κάπως εντελώς απρόσιτο για μένα».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Δείτε Επίσης