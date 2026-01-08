Η Αμάντα Σέιφριντ ενσαρκώνει την ηγέτιδα μίας αίρεσης στο μιούζικαλ The Testament of Ann Lee, δείτε το τρέιλερ
GALA
Αμάντα Σέιφριντ Τρέιλερ Ταινία

Η Αμάντα Σέιφριντ ενσαρκώνει την ηγέτιδα μίας αίρεσης στο μιούζικαλ The Testament of Ann Lee, δείτε το τρέιλερ

Το φιλμ ξεδιπλώνει την ιστορία ίδρυσης μίας θρησκευτικής αίρεσης που εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα

Η Αμάντα Σέιφριντ ενσαρκώνει την ηγέτιδα μίας αίρεσης στο μιούζικαλ The Testament of Ann Lee, δείτε το τρέιλερ
Στη δημοσιότητα δόθηκε από τη Searchlight Pictures το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας The Testament of Ann Lee, με πρωταγωνίστρια την Αμάντα Σέιφριντ. Μετά την πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και μία περιορισμένη προβολή τα Χριστούγεννα στις ΗΠΑ, η ταινία ξεκινά την ευρεία κυκλοφορία της στις αίθουσες.

Συγκεντρώνει ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό καστ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Μόνα Φάστβολντ, η οποία έγραψε το σενάριο μαζί με τον σύντροφό της και συχνό συνεργάτη της, Μπρέιντι Κόρμπετ, βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

Το φιλμ παρακολουθεί την ίδρυση των Shaker μίας θρησκευτικής αίρεσης που εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ann Lee (Σέιφριντ), η οποία ηγήθηκε της ομάδας στο ταξίδι τους από την Αγγλία προς την Αμερική, κηρύττοντας πως η ίδια αποτελούσε τη θηλυκή μορφή του Χριστού.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
THE TESTAMENT OF ANN LEE | Official Trailer | Searchlight Pictures

Το τρέιλερ προσφέρει μία εντυπωσιακή ματιά στο δύσκολο οδοιπορικό τους, αλλά και στις έντονα λατρευτικές τελετές τους με τη σταρ να ξεδιπλώνει ξανά τις φωνητικές ικανότητές της, μετά τα «Mamma Mia!» και «Les Misérables».

Η ταινία περιλαμβάνει χορογραφίες της Σίλια Ρόλσον-Χολ και πρωτότυπη μουσική του βραβευμένου με Όσκαρ Ντάνιελ Μπλούμπεργκ. Το καστ συμπληρώνουν οι Τόμασιν ΜακΚένζι Λιούις Πούλμαν (Lewis Pullman), Τιμ Μπλέικ Νέλσον, Μάθιου Μπίαρντ, Στέισι Μάρτιν και Κρίστοφερ Άμποτ.

Το «The Testament of Ann Lee» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 23 Ιανουαρίου.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης