Σόφι Τέρνερ: Όταν ακούω το τραγούδι τίτλων του Game of Thrones μου προκαλεί μετατραυματικό στρες
Η ηθοποιός ανέφερε πως δεν μπορεί να δει τη σειρά στην οποία έπαιζε
Για το Game of Thrones μίλησε η Σόφι Τέρνερ, στο οποίο έπαιζε όταν ήταν 13 ετών υποδυόμενη τη Σάνσα Σταρκ, εξηγώντας πως το τραγούδι τίτλων της σειράς της προκαλεί «διαταραχή μετατραυματικού στρες».
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στο Tonight Show την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου και δήλωσε πως δεν μπορεί να παρακολουθήσει το σίριαλ, καθώς και μόνο που ακούει το τραγούδι των τίτλων αισθάνεται περίεργα.
Ο Τζίμι Φάλον τη ρώτησε: «Νιώθεις τον τεράστιο αντίκτυπο που είχε στην τηλεόραση και στον κόσμο;», με την ίδια να του απαντά: «Νομίζω; Δεν ξέρω». Ο Φάλον συνέχισε: «Το βλέπεις ποτέ;», με την ηθοποιό να αναφέρει: «Όχι! Δηλαδή, ίσως την πρώτη σεζόν... την είδα με τους γονείς μου και μετά οι γονείς μου ήταν σε φάση "Ωχ! Όχι! Όχι, όχι, όχι, όχι!". Αλλά όχι, δεν μπορώ να το δω. Δηλαδή, μόνο που ακούω το τραγούδι τίτλων του Game of Thrones μου προκαλεί μετατραυματικό στρες. Το βλέπω πλέον τελείως διαφορετικά».
