Η Σόφι Τέρνερ περιγράφει το πρώτο φιλί με τον τηλεοπτικό αδερφό της Κιτ Χάρινγκτον στο «Game of Thrones»: «Από τις χειρότερες στιγμές της καριέρας μου»
Tο σενάριο ήταν τόσο καλό που δεν μπορούσαμε να πούμε όχι, ανέφερε η ηθοποιός
Για την άβολη εμπειρία της να φιλήσει τον συμπρωταγωνιστή - τηλεοπτικό αδερφό της στο «Game of Thrones», Κιτ Χάρινγκτον μίλησε η Σόφι Τέρνερ στο πλαίσιο της νέας τους ταινίας «The Dreadful». Η 29χρονη ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Late Night with Seth Meyers» και παραδέχτηκε ότι η σκηνή ήταν τόσο δυσάρεστη, που τη χαρακτήρισε «χειρότερη κι από εκείνη με τις κατσαρίδες».
«Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Ήταν κακό», είπε γελώντας. Οι δυο τους είχαν ενσαρκώσει τα ετεροθαλή αδέλφια Σάνσα Σταρκ και Τζον Σνόου στη σειρά του HBO από το 2011 έως το 2019, γεγονός που έκανε τη σκηνή ακόμα πιο δύσκολη.
Η Σόφι Τέρνερ θυμήθηκε πως όταν διάβασε το σενάριο της ταινίας που παράγει, σκέφτηκε αμέσως τον Κιτ Χάρινγκτον και του το έστειλε. «Μου απάντησε κάτι σαν "θα ήθελα πολύ, αλλά θα είναι πάρα πολύ περίεργο"», ανέφερε. Όταν συνειδητοποίησε ότι οι χαρακτήρες τους είχαν πολλές ερωτικές σκηνές, αντέδρασε: «Σκέφτηκα, "ωχ, αυτός είναι ο αδερφός μου". Αλλά το σενάριο ήταν τόσο καλό που δεν μπορούσαμε να πούμε όχι».
Όπως είπε, την πρώτη φορά που χρειάστηκε να γυρίσουν σκηνή φιλιού, και οι δύο κατέληξαν να νιώθουν αηδία. «Ήταν πραγματικά μια πολύ κακή στιγμή της καριέρας μου. Απαίσια», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Κιτ Χάρινγκτον είναι παντρεμένος με την επίσης συμπρωταγωνίστριά τους, Ρόουζ Λέσλι, με την οποία έχει δύο παιδιά, ενώ η Σόφι Τέρνερ έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον πρώην σύζυγό της, Τζο Τζόνας. Σήμερα διατηρεί σχέση με τον αριστοκράτη Πέρεγκριν «Πέρι» Πίρσον.
