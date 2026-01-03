Παναγιώτα Βλαντή: Παλιότερα η δουλειά μου με δυσκόλευε στην προσωπική μου ζωή, προκαλούσε ζήλια και καχυποψία
Έπρεπε πάντα να αποδείξω κάτι, εξήγησε η ηθοποιός
Δυσκολίες στην προσωπική της ζωή είχε συναντήσει στο παρελθόν λόγω του επαγγέλματός της η Παναγιώτα Βλαντή. Σύμφωνα με την ίδια, ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε σχέση με ηθοποιό δεν μπορεί εύκολα να αποδεχτεί τις συνθήκες που επικρατούν στον συγκεκριμένο κλάδο. Στην περίπτωσή της, ανέφερε, προέκυπταν σκηνές ζήλιας.
«Οι δουλειές που κάνουμε, είναι δύσκολες να τις αποδεχτείς. Και μόνο τα ωράρια αν βάλεις. Δεν έχουμε αργίες.. Εμένα με δυσκόλεψε αυτό πάρα πολύ. Τώρα δεν με δυσκολεύει, αλλά παλιότερα με δυσκόλευε… Φυσικά και προκαλούσε ζήλια και καχυποψία», είπε χαρακτηριστικά στο podcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει», με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.
Ωστόσο, η Παναγιώτα Βλαντή διευκρίνισε ότι ο σύζυγός της δεν επηρεάζεται από τη δουλειά της, ενώ υπογράμμισε ότι απαιτείται αυτοπεποίθηση και ισχυρή προσωπικότητα για να μην σε «αγγίζουν» τέτοιες συνθήκες. «Έπρεπε πάντα να αποδείξω κάτι. Και η αναγνωρισιμότητα παλιότερα ήταν θέμα. Τώρα τον άντρα μου δεν τον επηρεάζει καθόλου αυτό…Πρέπει ο άλλος να πατάει πολύ γερά στα πόδια του για να μην τον ενοχλεί αυτό. Να έχει τη δική του προσωπικότητα».
