Η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος
Η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος
Η σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της στα social media
Έναν διαφορετικό προορισμό για να υποδεχτεί το νέο έτος επέλεξε η Χριστινά Κοντοβά. Συγκεκριμένα, η σχεδιάστρια μόδας ταξίδεψε στη Ζανζιβάρη μαζί με την κόρη της και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα και δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στα social media.
Στο υλικό που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, η Χριστίνα Κοντοβά φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο στην παραλία, φορώντας το μαγιό της, να ποζάρει πάνω σε ένα σκάφος, ενώ δεν έλειψαν και οι φωτογραφίες με την κόρη της. «Φιλώντας την τελευταία μέρα του 2025», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε την ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά
Στο υλικό που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, η Χριστίνα Κοντοβά φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο στην παραλία, φορώντας το μαγιό της, να ποζάρει πάνω σε ένα σκάφος, ενώ δεν έλειψαν και οι φωτογραφίες με την κόρη της. «Φιλώντας την τελευταία μέρα του 2025», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε την ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα