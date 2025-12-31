Η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος
GALA
Χριστίνα Κοντοβά Ζανζιβάρη κόρη

Η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος

Η σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της στα social media

Η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος
Έναν διαφορετικό προορισμό για να υποδεχτεί το νέο έτος επέλεξε η Χριστινά Κοντοβά. Συγκεκριμένα, η σχεδιάστρια μόδας ταξίδεψε στη Ζανζιβάρη μαζί με την κόρη της και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα και δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στα social media.

Στο υλικό που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, η Χριστίνα Κοντοβά φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο στην παραλία, φορώντας το μαγιό της, να ποζάρει πάνω σε ένα σκάφος, ενώ δεν  έλειψαν και οι φωτογραφίες  με την κόρη της. «Φιλώντας την τελευταία μέρα του 2025», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.

Δείτε την ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά


Η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος
Η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος
Η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος
Η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος
Η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος
Η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος
Η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης