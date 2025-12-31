Η Βίκυ Καγιά αποχαιρετά το 2025: Ευγνώμων για τις προκλήσεις που με έκαναν πιο δυνατή
Το μοντέλο έκανε μια ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει με μια ανάρτηση στα social media
Πολλά ήταν τα επώνυμα πρόσωπα που θέλησαν να κάνουν έναν απολογισμό της χρονιάς που φεύγει. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η Βίκυ Καγιά. Το μοντέλο προχώρησε σε μια δημοσίευση στο Instagram, δηλώνοντας ευγνώμων για όσα έζησε το 2025 που της χάρισαν χαμογέλα και δύναμη.
Στρέφοντας το βλέμμα στο 2026, εξομολογήθηκε πως είναι έτοιμη να θέσει νέους στόχους, να ονειρευτεί και να εξελιχθεί σε όλα τα επίπεδα.
Πιο αναλυτικά, η Βίκυ Καγιά έγραψε στην ανάρτησή της: «Ευγνώμων για τις αναμνήσεις που με έκαναν να χαμογελάσω και τις προκλήσεις που με έκαναν πιο δυνατή. Νέα όνειρα, νέοι στόχοι, νέα εγώ. 2026, πάμε!».
Δείτε τη δημοσίευση της Βίκυς Καγιά στο Instagram
