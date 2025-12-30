Μεγάλος νικητής του The Voice ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Η διαδρομή μέχρι τον τελικό

Η καθοριστική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό

Στον τελικό του The Voice, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος παρουσίασε μια ερμηνεία που συνδύαζε τεχνική ακρίβεια και έντονο συναίσθημα. Η σκηνική του ηρεμία και η αυτοπεποίθηση με την οποία διαχειρίστηκε το απαιτητικό ρεπερτόριο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση, με την ψηφοφορία να τον αναδεικνύει νικητή και να επισφραγίζει μια πορεία που βασίστηκε στη σταθερότητα και όχι στις εντυπωσιακές υπερβολές.

Το επόμενο κεφάλαιο