Η Άννα Κουρνίκοβα δημοσίευσε φωτογραφία με τα τέσσερα παιδιά της

Κουρνίκοβα να γράφει στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Οι ηλιαχτίδες μου».





Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2001 και γνωρίστηκε στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Escape». Το τέταρτο παιδί τους το απέκτησαν στις 17 Δεκεμβρίου.

Πηγή από το περιβάλλον τους δήλωσε στο «People» ότι ο ερχομός του νέου μέλους έκανε τις φετινές γιορτές «ακόμη πιο ξεχωριστές» για το ζευγάρι.





Φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image