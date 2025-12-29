Η Άννα Κουρνίκοβα δημοσίευσε φωτογραφία με τα τέσσερα παιδιά της
GALA
Ενρίκε Ιγκλέσιας Άννα Κουρνίκοβα Παιδιά

Πριν από λίγες ημέρες, η πρώην τενίστρια και ο Ενρίκε Ιγκλέσιας απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους

Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μια κοινή φωτογραφία με τα τέσσερα παιδιά της δημοσίευσε η Άννα Κουρνίκοβα, λίγο μετά τη γέννηση του νέου μέλους που απέκτησε με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας.

Η πρώην τενίστρια μοιράστηκε ένα οικογενειακό στιγμιότυπο στο Instagram. Στη φωτογραφία εμφανίζονται τα τέσσερα παιδιά της με τον τραγουδιστή. Πιο αναλυτικά, στο κέντρο της εικόνας βρίσκεται το νεογέννητο μωρό, ενώ γύρω του στέκονται τα μεγαλύτερα αδέρφια του. Τα τρία παιδιά αγκαλιάζουν το βρέφος, με την Κουρνίκοβα να γράφει στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Οι ηλιαχτίδες μου».

Δείτε την ανάρτηση


Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2001 και γνωρίστηκε στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Escape». Το τέταρτο παιδί τους το απέκτησαν στις 17 Δεκεμβρίου. Πηγή από το περιβάλλον τους δήλωσε στο «People» ότι ο ερχομός του νέου μέλους έκανε τις φετινές γιορτές «ακόμη πιο ξεχωριστές» για το ζευγάρι. 
Φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
