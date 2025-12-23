Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους

Κουρνίκοβα,

Άννα Κουρνίκοβα

Το νέο μέλος έρχεται να προστεθεί στην οικογένεια των διδύμων Λούσι και Νίκολας, καθώς και της πεντάχρονης κόρης τους, Μέρι.

Ο Ιγκλέσιας και η Κουρνίκοβα γνωρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2001, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Escape». Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2002, εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί των MTV Video Music Awards, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους.

Η επιθυμία της

Άννας Κουρνίκοβα

να δημιουργήσει οικογένεια είχε εκφραστεί δημόσια ήδη από το 2011, όταν είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Women’s Health» ότι ήθελε «

» να γίνει μητέρα, τονίζοντας ότι της αρέσει να φροντίζει τους άλλους.

Το ζευγάρι απέκτησε τα δίδυμα παιδιά του στις 16 Δεκεμβρίου του 2017, ενώ η κόρη του Μέρι γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου

του

2020.



Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Γονείς για τέταρτη φορά έγιναν οΟ τραγουδιστής και η πρώην τενίστρια ανακοίνωσαν τη χαρμόσυνη είδηση τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφία του νεογέννητου μωρού τους. Στο στιγμιότυπο, που μοιράστηκε ητο βρέφος φαίνεται τυλιγμένο με κουβέρτα, στο μαιευτήριο.Σημειώνεται ότι το νέο μέλος της οικογένειάς τους γεννήθηκε την Τετάρτη. Στη λεζάντα της ανάρτησής της ηέγραψε «ήλιαχτίδα μου, 12.17.2025», χωρίς να αποκαλύπτει μέχρι στιγμής το φύλο ή το όνομα του παιδιού.