Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους
Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους
Η πρώην τενίστρια ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση με μία ανάρτηση στο Instagram
Γονείς για τέταρτη φορά έγιναν ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα.
Ο τραγουδιστής και η πρώην τενίστρια ανακοίνωσαν τη χαρμόσυνη είδηση τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφία του νεογέννητου μωρού τους. Στο στιγμιότυπο, που μοιράστηκε η Κουρνίκοβα, το βρέφος φαίνεται τυλιγμένο με κουβέρτα, στο μαιευτήριο.
Σημειώνεται ότι το νέο μέλος της οικογένειάς τους γεννήθηκε την Τετάρτη. Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άννα Κουρνίκοβα έγραψε «ήλιαχτίδα μου, 12.17.2025», χωρίς να αποκαλύπτει μέχρι στιγμής το φύλο ή το όνομα του παιδιού.
Δείτε την ανάρτησή της
Το νέο μέλος έρχεται να προστεθεί στην οικογένεια των διδύμων Λούσι και Νίκολας, καθώς και της πεντάχρονης κόρης τους, Μέρι. Ο Ιγκλέσιας και η Κουρνίκοβα γνωρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2001, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Escape». Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2002, εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί των MTV Video Music Awards, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους.
Η επιθυμία της Άννας Κουρνίκοβα να δημιουργήσει οικογένεια είχε εκφραστεί δημόσια ήδη από το 2011, όταν είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Women’s Health» ότι ήθελε «οπωσδήποτε» να γίνει μητέρα, τονίζοντας ότι της αρέσει να φροντίζει τους άλλους. Το ζευγάρι απέκτησε τα δίδυμα παιδιά του στις 16 Δεκεμβρίου του 2017, ενώ η κόρη του Μέρι γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 2020.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο τραγουδιστής και η πρώην τενίστρια ανακοίνωσαν τη χαρμόσυνη είδηση τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφία του νεογέννητου μωρού τους. Στο στιγμιότυπο, που μοιράστηκε η Κουρνίκοβα, το βρέφος φαίνεται τυλιγμένο με κουβέρτα, στο μαιευτήριο.
Σημειώνεται ότι το νέο μέλος της οικογένειάς τους γεννήθηκε την Τετάρτη. Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άννα Κουρνίκοβα έγραψε «ήλιαχτίδα μου, 12.17.2025», χωρίς να αποκαλύπτει μέχρι στιγμής το φύλο ή το όνομα του παιδιού.
Δείτε την ανάρτησή της
Το νέο μέλος έρχεται να προστεθεί στην οικογένεια των διδύμων Λούσι και Νίκολας, καθώς και της πεντάχρονης κόρης τους, Μέρι. Ο Ιγκλέσιας και η Κουρνίκοβα γνωρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2001, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Escape». Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2002, εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί των MTV Video Music Awards, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους.
Η επιθυμία της Άννας Κουρνίκοβα να δημιουργήσει οικογένεια είχε εκφραστεί δημόσια ήδη από το 2011, όταν είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Women’s Health» ότι ήθελε «οπωσδήποτε» να γίνει μητέρα, τονίζοντας ότι της αρέσει να φροντίζει τους άλλους. Το ζευγάρι απέκτησε τα δίδυμα παιδιά του στις 16 Δεκεμβρίου του 2017, ενώ η κόρη του Μέρι γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 2020.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα