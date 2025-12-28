Ιβάν Σβιτάιλο: Μέσα από τα παιδιά μου ζω πολλά πράγματα τα οποία τα στερήθηκα
Ιβάν Σβιτάιλο: Μέσα από τα παιδιά μου ζω πολλά πράγματα τα οποία τα στερήθηκα
Στις γιορτές των Χριστουγέννων επιστρέφεις στις αναμνήσεις του παιδιού που ήσουν κάποτε, ανέφερε ο χορευτής
Στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα βιώματα που είχε όταν ήταν μικρός αναφέρθηκε ο Ιβάν Σβιτάιλο, εξηγώντας πως μέσα από τα παιδιά αναπληρώνει κενά και εμπειρίες που δεν είχε ζήσει.
Ο χορευτής ήταν καλεσμένος την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», όπου μίλησε για τα Χριστούγεννα της παιδικής του ηλικίας και τις μνήμες που αυτά του ξυπνούν μέχρι σήμερα. Αρχικά, περιγράφοντας το πώς η εορταστική περίοδος λειτουργεί αναπόφευκτα ως επιστροφή στο παρελθόν και στις οικογενειακές εικόνες της παιδικής ηλικίας, ο Ιβάν Σβιτάιλο ανέφερε πως «σ’ αυτές τις χριστουγεννιάτικες γιορτές, είτε θες είτε δεν θες, επιστρέφεις στις αναμνήσεις του παιδιού που ήσουν εσύ. Θέλεις ή δεν θέλεις θα αναζητήσεις αυτή τη ζεστασιά της οικογένειας που κάποιοι την έζησαν και κάποιοι άλλοι όχι». Στη συνέχεια, σχολιάζοντας το πώς βιώνει σήμερα μέσα από τα παιδιά του εμπειρίες που ο ίδιος δεν είχε τη δυνατότητα να ζήσει όταν ήταν μικρός, σημείωσε ότι «εγώ ας πούμε μέσα από τα παιδιά μου ζω πολλά πράγματα τα οποία τα στερήθηκα».
Δείτε το βίντεο
Αμέσως μετά, ο Ιβάν Σβιτάιλο ανακαλώντας εικόνες από τα πρώτα του χρόνια και το σπίτι όπου μεγάλωσε, περιέγραψε τις παιδικές του αναμνήσεις από την Κριμαία, λέγοντας πως «σίγουρα σαν παιδί αυτές τις μέρες θυμάμαι το σπίτι που μεγάλωσα στην Κριμαία και το χριστουγεννιάτικο δέντρο». Έπειτα, θυμήθηκε ένα απρόοπτο περιστατικό από εκείνα τα Χριστούγεννα, εξηγώντας ότι «θυμάμαι μια χρονιά μάλιστα, που είχε ο αδερφός μου κάτι σαν πυροτέχνημα για να ρίξει στο δέντρο και αυτό λαμπάδιασε. Πήρε τότε ο πατέρας μου το δέντρο με το χέρι, όπως ήταν και το έβαλε στην μπανιέρα για να μην καούμε».
Κλείνοντας, ο χορευτής αναφέρθηκε στη μετέπειτα παιδική του ηλικία και στις αλλαγές που έφερε η μετακόμιση με τη μητέρα του στην Ελλάδα, περιγράφοντας πώς οι γιορτές του συνδέθηκαν περισσότερο με τις οικογένειες άλλων ανθρώπων, καθώς «θυμάμαι τα ευτράπελα, τα ωραία, τις στιγμές. Έπειτα, μετά από τα δέκα μου, ζούσα πιο πολύ τις οικογένειες των άλλων, γιατί ήρθα με τη μητέρα μου στην Αθήνα, ήμασταν οι δυο μας εδώ και πιο πολύ ήμασταν φιλοξενούμενοι σε άλλες οικογένειες».
