Η εμφάνιση του Μπέζος με καουμπόικο στυλ στο Άσπεν - Δείτε φωτογραφίες
GALA
Άσπεν Λόρεν Σάντσεζ Τζεφ Μπέζος

Ο δισεκατομμυριούχος και η σύζυγός του Λόρεν Σάντσεζ απολαμβάνουν τις γιορτές των Χριστουγέννων στον δημοφιλή προορισμό

Στο Άσπεν απαθανατίστηκε ο Τζεφ Μπέζος με καουμπόικο στυλ κάνοντας βόλτα με τη σύζυγό του Λόρεν Σάντσεζ, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα θέρετρα της εορταστικής περιόδου.

Το ζευγάρι κινήθηκε στους δρόμους της πόλης χέρι–χέρι, ανάμεσα σε καταστήματα και επισκέπτες, σε ένα γιορτινό σκηνικό όπου αυτές τις ημέρες συγκεντρώνονται επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και πρόσωπα υψηλής αναγνωρισιμότητας. Ο Μπέζος φορούσε μαύρο jacket και καουμπόικο καπέλο, ενώ η Σάντσεζ επέλεξε φαρδύ τζιν παντελόνι και εφαρμοστό τοπ.

