Μαραντίνης για το διαζύγιο με τη Χρηστίδου: Θα έκανα αρκετά πράγματα διαφορετικά
Όταν καταλάβεις ότι τελείωσε κάτι, είναι πολύ σοφό να το τελειώνεις και πολύ υγιές, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για τον χωρισμό και όσα έμαθε από το διαζύγιό του μίλησε ο Θοδωρής Μαραντίνης, εξηγώντας πως πλέον δεν θεωρεί αποτυχία το να έχει μία σχέση αυτή την κατάληξη, ενώ τόνισε πως θεωρεί υγιές να τελειώνει κάτι τη σωστή στιγμή.
Ο τραγουδιστής των Onirama έδωσε συνέντευξη στο podcast των Rainbow Mermaids και ανέφερε πως είναι ωραίο να μένουν τα καλά από μία σχέση στο τέλος και πως η επιτυχία ή αποτυχία αυτής κρίνεται στον τρόπο που κάθε ζευγάρι χωρίζει.
Ο Θοδωρής Μαραντίνης, συγκεκριμένα, είπε: «Ο χωρισμός μου έμαθε ότι ο χωρισμός δεν είναι αποτυχία, γιατί κατηγορούμε τον εαυτό μας πολύ συχνά. Θεωρώ ότι όταν καταλάβεις ότι πρέπει να χωρίσεις, σαφώς θα κάνεις την προσπάθειά σου, ειδικά όταν υπάρχει οικογένεια, αλλά όταν καταλάβεις ότι τελείωσε κάτι, είναι πολύ σοφό να το τελειώνεις και πολύ υγιές. Και θεωρώ ότι πρέπει να το απενοχοποιήσουμε και να ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι αποτυχία. Αποτυχία είναι το πώς θα το χειριστείς μετά, ίσως. Εκεί κρίνεται η επιτυχία ή η αποτυχία. Αυτό θα ήθελα να περαστεί, ότι ο χωρισμός δεν είναι αποτυχία και δεν είναι κακό. Σίγουρα κάθε σχέση, οποιασδήποτε μορφής, κάτι έχει να σου αφήσει. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να μείνει και να κρατήσεις στο μέλλον, ας σταματήσει η σχέση τη σωστή στιγμή για να μείνει αυτό».
Για το διαζύγιο του με τη Σίσσυ Χρηστίδου, ανέφερε: «Νομίζω ότι θα έκανα αρκετά πράγματα διαφορετικά. Αλλά το λέω τώρα, γιατί έκανα αυτά που έκανα λάθος. Κι επειδή αυτό είναι εν εξελίξει, προσπαθώ να μην μιλάω άλλο για αυτό»
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε για την προσωπική του ζωή πως ανά διαστήματα κάνει αλλαγές στην καθημερινότητά του: «Αλλάζω σταθερά. Ως δίδυμος βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα, θέλω την αλλαγή, αλλά μπορεί να μου πάρει ένα εξάμηνο να αποφασίσω τι θα αλλάξω. Βαριόμαστε επιφανειακά, όχι ουσιαστικά. Αν είσαι σε μια σχέση, εκεί θέλει λίγο μαγκιά από τον άλλον να το παίξει κάπως ώστε να φανεί μια αλλαγή χωρίς να φανεί τίποτα, αλλά από την άλλη θέλουμε και τη σιγουριά», σημείωσε.
