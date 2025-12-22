Ιωάννα Τούνη: Από αυτή τη χρονιά κρατάω αυτό, έγραψε για τον γιο της
Η influencer κοινοποίησε δύο καλοκαιρινά στιγμιότυπα με τον μικρό Πάρη

Ιωάννα Μαρίνου
Λίγο πριν αποχαιρετήσει τη χρονιά, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε φωτογραφίες με τον γιο της, τονίζοντας ότι από όσα διαδραματίστηκαν φέτος στη ζωή της, κρατάει τις στιγμές με το παιδί της.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, η influencer ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram καλοκαιρινά στιγμιότυπα με τον μικρό Πάρη,  γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Από αυτή τη χρονιά, κρατάω αυτό».

Στις εικόνες, η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται χαμογελαστή στην παραλία με το παιδί της, κοινοποιώντας αδημοσίευτο υλικό από τις διακοπές που έκανε το καλοκαίρι μαζί του.

Δείτε την ανάρτησή της


Ιωάννα Μαρίνου
