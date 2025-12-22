Η Λάιβλι είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει τα συστήματα που φιμώνουν τις γυναίκες, είπαν οι δικηγόροι της για τον Μπαλντόνι
Μπλέικ Λάιβλι Τζάστιν Μπαλντόνι

Η Λάιβλι είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει τα συστήματα που φιμώνουν τις γυναίκες, είπαν οι δικηγόροι της για τον Μπαλντόνι

Πιστεύουμε ότι η αλήθεια τελικά θα επικρατήσει, δήλωσαν με τη σειρά τους οι συνήγοροι του Μπαλντόνι για τη νομική διαμάχη των δύο ηθοποιών

Η Λάιβλι είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει τα συστήματα που φιμώνουν τις γυναίκες, είπαν οι δικηγόροι της για τον Μπαλντόνι
Έναν χρόνο μετά την αγωγή που κατέθεσε η Μπλέικ Λάιβλι κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση, εκστρατεία δυσφήμισης και εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, οι δικηγόροι και των δύο πλευρών κάνουν απολογισμό και περιγράφουν πού βρίσκεται σήμερα η υπόθεση.

Οι δικηγόροι Έσρα Χάντσον και Μάικ Γκότλιμπ, που εκπροσωπούν τη Λάιβλι έκαναν τη δική τους εκτίμηση για τους τελευταίους δώδεκα μήνες σε κοινή δήλωση, τονίζοντας ότι η ηθοποιός είναι αποφασισμένη να ξεσκεπάσει τα συστήματα που φιμώνουν τις γυναίκες.

«Πριν από έναν χρόνο, η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε καταγγελία στο California Civil Rights Department, για να υπερασπιστεί ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, μετά από εμπειρίες που είχε η ίδια και άλλοι κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στην ταινία It Ends With Us», ανέφερεται στη δήλωση των συνηγόρων της.

Σύμφωνα με τους Χάντσον και Γκότλιμπ, η Λάιβλι παραμένει σταθερή, παρά —όπως λένε— συνεχείς προσπάθειες να υπονομευθεί η αξιοπιστία της. «Τον τελευταίο χρόνο, η Μπλέικ άντεξε απέναντι σε μια —χρηματοδοτούμενη από δισεκατομμυριούχο— απόπειρα να “θαφτεί” η ίδια, η οικογένειά της και οι επιχειρήσεις της, μέσω αντιποίνων με αγωγές και μιας επιθετικής εκστρατείας στα media, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον», τόνισαν.

«Με τις αγωγές τους να έχουν απορριφθεί και τις δικές της αξιώσεις να οδηγούνται σε δίκη τον Μάιο, η κ. Λάιβλι είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να αποκαλύψει τα συστήματα που λειτουργούν παρασκηνιακά για να φιμώνουν και να απαξιώνουν τις γυναίκες που μιλούν», πρόσθεσαν.

Από την πλευρά του Μπαλντόνι και της εταρείας του Wayfarer Studios, ο Μπράιαν Φρίντμαν εξέδωσε ανακοίνωση, αναγνωρίζοντας την πίεση που προκαλεί η μακρά διάρκεια της διαμάχης, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη του κόσμου.

«Οι εντολείς μου είναι βαθιά ευγνώμονες για τη στήριξη και τα καλά λόγια που έχουν λάβει τον τελευταίο χρόνο», δήλωσε ο Φρίντμαν. «Πιστεύουμε ότι η αλήθεια τελικά θα επικρατήσει και η φροντίδα που έδειξαν τόσοι άνθρωποι αποτέλεσε μια ουσιαστική πηγή δύναμης σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο».

«Ταυτόχρονα», συνέχισε, «αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα στον κόσμο που αξίζουν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή και συμπόνια, ιδιαίτερα αυτή την εποχή του χρόνου. Ελπίζουμε το ενδιαφέρον να παραμείνει στραμμένο σε όσους χρειάζονται στήριξη και να συνεχίσουμε να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον αυτή την εορταστική περίοδο».
