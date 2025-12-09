Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπάλντονι: Ορίστηκε νέα ημερομηνία για τη δίκη των δύο ηθοποιών
Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπάλντονι: Ορίστηκε νέα ημερομηνία για τη δίκη των δύο ηθοποιών

Η έναρξη της δίκης είχε προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2026, αλλά μεταφέρθηκε για τον Μάιο

Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπάλντονι: Ορίστηκε νέα ημερομηνία για τη δίκη των δύο ηθοποιών
Νέα ημερομηνία ορίστηκε για τη δίκη της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι. Η εκδίκαση της αγωγής της ηθοποιού ήταν αρχικά προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου 2026, αλλά μετατέθηκε για τις 18 Μαΐου.

Ο δικαστής Λιούις Τζ. Λάιμαν έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια συνεδρίασης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής στοιχείων την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, εξηγώντας ότι έχει δύο ποινικές δίκες και ότι «όσο σημαντική κι αν είναι αυτή η υπόθεση, εκείνες προηγούνται».Παράλληλα, κάλεσε τις δύο πλευρές να επικοινωνήσουν με ειρηνοδίκη, προκειμένου να συζητήσουν ενδεχόμενο συμβιβασμό.

Η διαμάχη των δύο ηθοποιών ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε αγωγή κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση, εκδικητική συμπεριφορά και πρόκληση ψυχικής οδύνης.

Στην αγωγή της, η ηθοποιός υποστήριζε ότι ο Μπαλντόνι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στην ταινία «It Ends With Us» την παρενοχλούσε σεξουαλικά με πολλούς τρόπους – μεταξύ άλλων κάνοντας σχόλια για το σώμα της – και ότι οργάνωσε μια εκστρατεία σπίλωσης σε βάρος της προκειμένου να πλήξει τη φήμη της, κατηγορίες τις οποίες εκείνος έχει αρνηθεί.

Με τη σειρά του, ο Μπαλντόνι είχε αρχικά ζητήσει 250 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση από τους New York Times, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της εφημερίδας για την υπόθεση, ενώ είχε καταθέσει αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς.

Οι αγωγές που είχε καταθέσει ο Τζάστιν Μπαλντόνι απορρίφθηκαν αρχικά τον περασμένο Ιούνιο, ενώ τον Νοέμβριο ο αρμόδιος δικαστής εξέδωσε τελική απόφαση, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός είχε αρνηθεί να υποβάλει τροποποιημένη καταγγελία στην ανταγωγή του για συκοφαντία και εκβιασμό εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι και Ρέινολντς.

