Ο Τζάστιν Μπάλντονι παραδέχτηκε ότι είχε αναφέρει στην Μπλέικ Λάιβλι ότι είχε κάνει περιτομή όσο εκείνη ήταν έγκυος





Η Λάιβλι κατέθεσε αγωγή κατά του Μπαλντόνι τον Δεκέμβριο του 2024, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση, εκφοβισμό, συκοφαντική δυσφήμηση, έπειτα από μήνες φημών για εντάσεις στα γυρίσματα του «It Ends With Us». Εκείνος Τζάστιν Μπάλντονι με την Μπλέικ Λάιβλι όταν ήταν έγκυος, παραδέχτηκε ο ηθοποιός, κατά την οποία της είχε αναφέρει ότι είχε κάνει περιτομή.Η Λάιβλι κατέθεσε αγωγή κατά του Μπαλντόνι τον Δεκέμβριο του 2024, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση, εκφοβισμό, συκοφαντική δυσφήμηση, έπειτα από μήνες φημών για εντάσεις στα γυρίσματα του «It Ends With Us». Εκείνος αντέτεινε με αγωγή 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Λάιβλι και του Ράιαν Ρέινολντς , η οποία απορρίφθηκε το καλοκαίρι. Τώρα, ο Τζάστιν Μπαλντόνι ζητά να απορριφθεί και η αγωγή της, ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μία ιδιωτική συζήτηση που είχε κάνει οΟι λεπτομέρειες της συνομιλίας μεταξύ των δύο ηθοποιών ήρθαν στο «φως» της δημοσιότητας μέσα από δικαστικά έγγραφα που αποκάλυψε το «People». Σύμφωνα με αυτά, ο Μπάλντονι επισκέφτηκε το διαμέρισμα της Λάιβλι στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ εκείνη ήταν έγκυος στον γιο της, Όλιν. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, φέρεται να συζητήθηκε το θέμα της περιτομής.Κατά την κατάθεση του Τζάστιν Μπάλντονι τον Οκτώβριο, ο δικηγόρος της Λάιβλι, Μάικλ Τζ. Γκότλιμπ, τον ρώτησε για τη συζήτηση αυτή και αν αναφέρθηκε, εάν το τότε αγέννητο παιδί της Λάιβλι, θα υποβαλλόταν σε περιτομή μετά τη γέννησή του. Ο Γκότλιμπ ρώτησε: «Είπατε σε κάποια στιγμή στην κυρία Λάιβλι ότι είχατε κάνει περιτομή;» και ο Μπάλντονι απάντησε: «Ναι».Όταν ρωτήθηκε αν η Λάιβλι του είχε ζητήσει ποτέ άμεσα να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση, ο ηθοποιός είπε: «Άμεσα, όχι». Τότε, ο Γκότλιμπ πίεσε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιοι ήταν παρόντες «τη στιγμή που είπατε στην κυρία Λάιβλι ότι έχετε κάνει περιτομή».Ο Μπάλντονι απάντησε: «Υπήρχαν άνθρωποι γύρω. Ο Ράιαν Ρέινολντς συμμετείχε λίγο και εκείνος στη συζήτηση. Υπήρχαν νομίζω, και δύο νταντάδες. Νιώθω ότι υπήρχε και μια καθαρίστρια εκεί. Ο μάνατζέρ της περπατούσε κοντά. Νομίζω ότι είχε δύο βοηθούς εκεί. Εγώ και εκείνη καθόμασταν στον καναπέ, αλλά υπήρχαν άνθρωποι παντού». Τον ρώτησαν επίσης, αν είχε μοιραστεί ποτέ πληροφορίες για τα γεννητικά του όργανα με άλλους συναδέλφους του και ο Μπαλντόνι απάντησε: «Δεν μιλάω για τα γεννητικά μου όργανα, οπότε όχι».Στην τροποποιημένη αγωγή της Λάιβλι, που κατατέθηκε τον Ιανουάριο, αναφέρεται ότι ήταν μία από τις γυναίκες, που ο Μπάλντονι «έκανε να αισθανθεί άβολα» στο σετ. Η αγωγή ανέφερε ότι η Λάιβλι «αναστατώθηκε από το γεγονός ότι ο Μπάλντονι περιέγραψε τα γεννητικά του όργανα», μεταξύ άλλων ισχυρισμών.Οι δικηγόροι της Λάιβλι υποστηρίζουν ότι η υπόθεση για το «It Ends With Us» κατά του Μπάλντονι πρέπει να προχωρήσει σε δίκη. Η νομική ομάδα του ηθοποιού υπέβαλε αίτηση για έκδοση συνοπτικής απόφασης τον Νοέμβριο, ζητώντας από τον δικαστή Λιούις Τζ. Λίμαν να απορρίψει την αγωγή της Λάιβλι και να αποφευχθεί η δίκη που έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2026.Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, οι δικηγόροι της Λάιβλι κατέθεσαν την αντίθεσή τους στην αίτηση του Μπάλντονι, παρουσιάζοντας την επιχειρηματολογία τους για τον λόγο που ο δικαστής πρέπει να αρνηθεί το αίτημα και να προχωρήσει σε δίκη. Ο δικηγόρος του Μπάλντονι, Μπράιαν Φρίιντμαν, δήλωσε στο «TMZ» τον Ιούνιο ότι ο Μπάλντονι «θέλει να δικαιωθεί, και αυτό είναι το μόνο που τον ενδιαφέρει».