Μπαλντόνι: Το βίντεο με το οποίο επιχειρεί να καταρρίψει τους ισχυρισμούς της Λάιβλι περί σεξουαλικής παρενόχλησης
Τζάστιν Μπαλντόνι Μπλέικ Λάιβλι

Συγγνώμη, έχασα την εκπαίδευση για τη σεξουαλική παρενόχληση, ακούγεται να λέει ο ηθοποιός σε backstage υλικό από τα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us»

Ιωάννα Μαρίνου
Ένα βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us», το οποίο είχε προσκομίσει ο Τζάστιν Μπαλντόνι για να καταρρίψει τον ισχυρισμό της Μπλέικ Λάιβλι περί σεξουαλικής παρενόχλησης, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το κλιπ που υποβλήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο στην αίτηση για συνοπτική απόφαση από τη Wayfarer, την εταιρεία του Μπαλντόνι, στις 13 Νοεμβρίου, δείχνει τον 41χρονο ηθοποιό να γυρίζει σκηνή με τις συμπρωταγωνίστριές του Μπλέικ Λάιβλι και Τζένι Σλέιτ. Σε ένα σημείο του βίντεο, ο Μπαλντόνι λέει τη λέξη «σέξι» κοιτάζοντας προς τη Λάιβλι και στη συνέχεια στρέφεται προς την κάμερα και λέει: «Συγγνώμη, έχασα την εκπαίδευση για τη σεξουαλική παρενόχληση», ενώ σηκώνει τα μάτια του προς τα πάνω.

Το βίντεο αποτελεί μέρος της ευρύτερης νομικής διαμάχης ανάμεσα στη Λάιβλι και τον Μπαλντόνι. Στη μήνυσή της, η 38χρονη ηθοποιός κατηγορεί τον συμπρωταγωνιστή της και σκηνοθέτη της ταινίας— για σεξουαλική παρενόχληση και αντεκδίκηση στον χώρο εργασίας. Ο Μπαλντόνι έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με το τροποποιημένο δικόγραφο της Λάιβλι, η Wayfarer Studios «απέτυχε να παράσχει στην κυρία Λάιβλι ακόμη και στοιχειώδεις εργασιακές εγγυήσεις, όπως πολιτική για τη σεξουαλική παρενόχληση, ενημέρωση ή οποιαδήποτε εκπαίδευση σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση, τις διακρίσεις ή τις προσδοκίες για έναν χώρο εργασίας με σεβασμό».

Σε κατάθεση που δόθηκε στις 7 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, ο Μπαλντόνι επιβεβαίωσε ενόρκως ότι είχε συμμετάσχει σε εκπαίδευση κατά των διακρίσεων, της παρενόχλησης και της αντεκδίκησης κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Οι δικηγόροι της Λάιβλι περιγράφουν το περιστατικό στο δικόγραφο που είχαν καταθέσει τον περασμένο Δεκέμβριο, υποστηρίζοντας ότι ο Μπαλντόνι είπε πως «ήθελε να δει την ολόσωμη φόρμα που φορούσε κάτω από το παλτό της, επειδή ήταν ανοιχτό χαμηλά και φαινόταν η δαντελένια της τιράντα. … είπε: “Νομίζω ότι δείχνεις πολύ σέξι” με τόνο που την έκανε να νιώσει ότι την κοιτούσαν επίμονα, σαν αντικείμενο, εκτεθειμένη. Με άλλες γυναίκες του καστ παρούσες, εκείνη απάντησε: “Αυτό δεν είναι το ύφος που θέλω να βγάζω”. Εκείνος σκλήρυνε και απάντησε: “Συγγνώμη, τότε θα πω ‘καυτή’”. Βαθιά άβολα, η κα Λάιβλι είπε: “Ούτε αυτό”. Ο κ. Μπαλντόνι απάντησε ειρωνικά: “Μάλλον έχασα το meeting του HR” και απομακρύνθηκε».

Οι δικηγόροι της συνεχίζουν, υποστηρίζοντας ότι «μια άλλη γυναίκα της παραγωγής μίλησε αργότερα στην κυρία Λάιβλι για να της δείξει τη συμπαράστασή της και να μοιραστεί δικές της παρόμοιες εμπειρίες, με τον κύριο Μπαλντόνι να κάνει σχόλια γι’ αυτήν με σεξουαλικά υπονοούμενα».

Η πλευρά του Μπαλντόνι, από την άλλη, υποστήριξε στο έγγραφο της 13ης Νοεμβρίου ότι η συγκεκριμένη αλληλεπίδραση ήταν «απολύτως αδιάφορη», ισχυριζόμενη ότι «η Λάιβλι δεν ήταν ελαφρά ντυμένη, αλλά φορούσε μια φαρδιά fleece ολόσωμη φόρμα. Ούτε υπήρχε οτιδήποτε που να πλησιάζει έστω και από μακριά το φλερτ — αντιθέτως, και οι δύο εργάζονταν εκείνη τη στιγμή, περιτριγυρισμένοι από ηθοποιούς και συνεργείο. Η έκφραση του Μπαλντόνι ήταν ουδέτερη και όχι βλέμμα που να “γδύνει” ή να υπονοεί κάτι. Επιπλέον, ο Μπαλντόνι ζήτησε συγγνώμη αν το σχόλιο ήταν ακατάλληλο και η Λάιβλι απάντησε: “Όλα καλά”».

Ιωάννα Μαρίνου
