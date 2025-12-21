Φωκάς Ευαγγελινός: Αν κάποιος θέλει να επιστρέψει πίσω το τρόπαιο της Eurovision ως ένδειξη διαμαρτυρίας, είμαι υπέρ
Φωκάς Ευαγγελινός: Αν κάποιος θέλει να επιστρέψει πίσω το τρόπαιο της Eurovision ως ένδειξη διαμαρτυρίας, είμαι υπέρ
Να το υποστηρίζει μέχρι τέλους όμως, τόνισε ο χορογράφος
Την επιστροφή του τρόπαιου της Eurovision ως ένδειξη διαμαρτυρίας σχολίασε ο Φωκάς Ευαγγελινός, δηλώνοντας υπέρ της κίνησης αυτής.
Ο γνωστός χορογράφος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και ανέφερε πως δεν είναι αντίθετος με την επιστροφή του βραβείου, όπως ανακοίνωσε ότι θα κάνει το Nemo, αλλά τονίζει πως όποιος αποφασίζει να κάνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να στηρίζει την επιλογή του μέχρι τέλους.
Ο Φωκάς Ευαγγελινός είπε για το θέμα αυτό: «Η Eurovision είναι ένας δημοκρατικός διαγωνισμός, ωραίο είναι να μη γίνονται πολιτικές παρεμβάσεις σε έναν τόσο όμορφο διαγωνισμό που η μουσική ενώνει τα κράτη. Αυτή είναι η ομορφιά του, δεν είναι ποιος θα πάρει το βραβείο. Αν κάποιος θέλει να επιστρέψει πίσω το τρόπαιο ως ένδειξη διαμαρτυρίας, είμαι υπέρ. Ο καθένας να κάνει αυτό που πιστεύει και να το υποστηρίζει μέχρι τέλους όμως. Είναι μία ένδειξη διαμαρτυρίας, με όποιον τρόπο θέλει ο καθένας, ας την κάνει».
Στη συνέχεια ο χορογράφος δήλωσε για τα σχέδια που αφορούν την Eurovision 2026: «Θα ασχοληθώ με τη φετινή Eurovision μετά τις γιορτές, θα πρέπει να μιλήσω με τους υπεύθυνους. Εγώ το μόνο που θέλω είναι οι διαγωνιζόμενοι να είναι ευτυχισμένοι. Είναι σημαντικό ότι η ΕΡΤ άνοιξε τον διαγωνισμό σε πολλούς νέους καλλιτέχνες και στην ψηφοφορία έχει λόγο ο κόσμος. Το ένστικτο και η αγάπη του κόσμου δεν πέφτει ποτέ έξω. Και είναι άλλο να πηγαίνεις με την αγάπη του κόσμου, όπως η Κλαυδία. Κρατάμε επαφές με την Κλαυδία. Με όλους τους συνεργάτες μου κρατάω επαφές, όχι καθημερινές, αλλά είναι κομμάτια της ζωής μου και της καρδιάς μου. Και με τη Μαρίνα Σάττι, φυσικά!».
Τέλος, για την Έλενα Παπαρίζου με την οποία συνεργάζεται αυτό το διάστημα, ανέφερε: «Όλοι ανησυχήσαμε για την υγεία της Έλενας Παπαρίζου. Η Έλενα είναι οικογένειά μου, είναι ένα αγαπημένο μου πλάσμα. Είναι πάρα πολύ καλά, ήρθε στην τελευταία μας πρόβα και όλα μια χαρά. Είναι πάντα λαμπερή, δυνατή και μάχιμη».
