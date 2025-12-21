Φωκάς Ευαγγελινός: Αν κάποιος θέλει να επιστρέψει πίσω το τρόπαιο της Eurovision ως ένδειξη διαμαρτυρίας, είμαι υπέρ



Ο Φωκάς Ευαγγελινός είπε για το θέμα αυτό: «Η Eurovision είναι ένας δημοκρατικός διαγωνισμός, ωραίο είναι να μη γίνονται πολιτικές παρεμβάσεις σε έναν τόσο όμορφο διαγωνισμό που η μουσική ενώνει τα κράτη. Αυτή είναι η ομορφιά του, δεν είναι ποιος θα πάρει το βραβείο. Αν κάποιος θέλει να επιστρέψει πίσω το τρόπαιο ως ένδειξη διαμαρτυρίας, είμαι υπέρ. Ο καθένας να κάνει αυτό που πιστεύει και να το υποστηρίζει μέχρι τέλους όμως. Είναι μία ένδειξη διαμαρτυρίας, με όποιον τρόπο θέλει ο καθένας, ας την κάνει».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df3vkxr014gx)

«Θα ασχοληθώ με τη φετινή Eurovision μετά τις γιορτές, θα πρέπει να μιλήσω με τους υπεύθυνους. Εγώ το μόνο που θέλω είναι οι διαγωνιζόμενοι να είναι ευτυχισμένοι. Είναι σημαντικό ότι η ΕΡΤ άνοιξε τον διαγωνισμό σε πολλούς νέους καλλιτέχνες και στην ψηφοφορία έχει λόγο ο κόσμος. Το ένστικτο και η αγάπη του κόσμου δεν πέφτει ποτέ έξω. Και είναι άλλο να πηγαίνεις με την αγάπη του κόσμου, όπως η Κλαυδία. Κρατάμε επαφές με την Κλαυδία. Με όλους τους συνεργάτες μου κρατάω επαφές, όχι καθημερινές, αλλά είναι κομμάτια της ζωής μου και της καρδιάς μου. Και με τη Μαρίνα Σάττι, φυσικά!».